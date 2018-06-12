搶賺「黑金財」！當咖啡遇上黑豆消暑又養生

2018年06月12日 20:46 工商 曾麗芳

輕養生概念飲採用雲林的青仁黑豆，與100％阿拉比卡咖啡豆調和而成。（圖／曾麗芳）

台灣咖啡市場每年商機高達700億元、且逐年持續成長；而近年來異軍突起的黑豆，由於具養生概念，成為許多人追捧的豆製品。台中有業者突發奇想、將咖啡與黑豆巧妙結合、研磨烘焙後製成一種輕養生概念飲品，搶賺「黑金財」！

「DEGABE」輕養生概念飲品牌行銷總監洪姵綾表示，自己愛喝咖啡，每天早晨一杯手沖咖啡已成習慣。在一次與朋友的聚會時發現，朋友的保溫瓶內裝的竟是可以回沖，對人體好處多多的黑豆茶。經過討論後發現，黑豆和咖啡竟然有這麼多的相似之處。

當「黑豆遇上咖啡」的想法、就在洪姵綾腦中靈光乍現，從此開始研究取自黑豆的養生、搭配咖啡的療癒，做成可回沖的新飲品，「讓咖啡不再是只能沖泡一次的濾掛咖啡，讓咖啡黑豆茶飲也能有時尚現代的感覺。」

洪姵綾經過一年多無數次的烘焙與比例測試，採用低溫烘焙使黑豆發揮最大功效、和保留黑豆自然甜香的技術，再加入阿拉比卡咖啡豆，調配出完美比例；就連包材與包裝也經過精心測試與設計，其中的濾袋採用英國獨家進口燉包級濾袋，可使原料充分發揮作用、耐浸泡。

輕養生概念飲一打開包裝，就有一股甜蜜的巧克力與焦糖瑪奇朵香味，沖泡後呈現出富含咖啡香氣兼具養生黑豆概念、可回沖的新茶飲。

洪姵綾表示，輕養生概念飲是採用來自雲林的青仁黑豆，與含有可可風味、100％阿拉比卡咖啡豆調和而成；針對農藥殘留、赭麴毒素、咖啡因含量，皆經過SGS及中興大學檢驗把關合格的產品。

至於沖泡時間，可依個人喜好浸泡5至8分鐘，浸泡時間越長，風味更為濃郁；而輕養生概念飲最大特色為，可回沖3至6次，也可沖熱水待溫涼後，再以冷藏方式品嚐。

輕養生概念飲每包零售價50元，由於新產品甫上市，為了打響知名度，6月底前在「蝦皮」網購5包只要80元、內含運費；7/1起推出福袋體驗包，5包零售價120元。

(工商 )