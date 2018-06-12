SHINee出道滿10週年 還想膩一起

2018年06月12日 20:33 時報周刊 溫博鈞

韓國閃耀男團「SHINee」出道十週年，以新鮮童顏之姿，推出新專輯《The Story of Light》再戰樂壇。日前，SHINee在首爾三成洞舉行第6張正規專輯《The Story of Light》的搶聽記者會，呈現累積十年來的音樂新面貌，並透露已經和所屬的SM Entertainment娛樂續約，日前與大家長-李秀滿餐敘，在宴席上，李秀滿勉勵四位團員：「現在才是開始」，也因此面對出道10週年一事成員們謙虛表示：「我們現在才開始！」流露依舊要在一起的堅毅自信。

記者會上，媒體提問話題總是離不開「年紀」，珉豪欣慰表示：「幸好我們很早出道，歌迷們應該還會繼續支持我們」，泰民則爆笑回應：「我們可是新鮮童顏呢，但如果我是女生的話，（看他們還這麼年輕）我應該無法愛SHINee吧！」獨特的幽默感，引起全場人員哄堂大笑！不禁讓人想起當年以出道曲〈姊姊 妳太美了 (Replay)〉帶起姊姊風潮的稚嫩男團，也是訪台次數最多的韓國偶像男團，竟已出道滿10週年。

在SHINee第6張正規專輯《The Story of Light》的搶聽記者會上，直喊出道10週年不易，同門師兄弟姐妹，東方神起、SUPER JUNIOR、Red Velvet等團體都有送上祝賀影片，讓他們相當感動。泰民表示：「當初東方神起慶祝出道10週年時SHINee也有拍影片祝賀，沒想到如今輪到自己出道10年受到大家祝福，才明白原來被祝福是這樣的感覺。」而被問到看到誰的祝賀影片最感動時，KEY竟然回答是Red Velvet，讓全場笑成一團；珉豪也感性表示，最近的確逢人就被恭喜，一開始還沒有感覺，現在終於有實感了，但未來的路還很長，會努力讓大家看到不一樣的SHINee以及成員各自的魅力，非常感謝大家的祝福；泰民則表示回首過去10年是值得驕傲的，雖然這10年再加上練習生時期，自己目前為止的人生有一半時間都在和成員們共處，一開始也有不合甚至還吵過架，但一路撐過來，如今彼此之間就算不用言語也都知道對方的想法，成員們的好感情讓他覺得很驕傲，並想跟大家炫耀；溫流則是透露，10年來一直沒有休息不斷地往前奔跑，成員之間的感情深厚，會更珍惜接下來的相處時光。

當被問到覺得10年後的自己會是如何時，KEY希望10年後的自己可以跟年輕人「無代溝」，溫流希望會繼續以SHINee成員的身份繼續待在演藝圈，珉豪除了希望還是SHINee成員之外也期許自己多看點書、SHINee繼續出專輯、自己的個人活動也很順利，泰民也希望大家能一起幸福一切都不要變，言語間流露SHINee成員們之間的好感情，就算出道滿10週年也要繼續膩在一起的信念。

SHINee第六張正規專輯《The Story of Light》特別以EP.1、EP.2，以及EP.3的方式陸續推出，KEY表示為了這次的新專輯，事前準備相當地多，EP.1是要讓大家看到原本SHINee呈現在大眾面前的模樣，EP.2是我們成員之間覺得的SHINee樣子，之後推出的EP.3則是給大家完全不一樣的感覺，因為要決定哪首歌當主打實在太困難了，所以才會以這樣的方式來進行。在搶聽記者會上公開EP.2的最新主打曲〈I Want You〉，該曲音樂錄影帶上線不到24小時，就在YouTube頻道上創下60萬次的點閱率，聲勢驚人！KEY笑說：「這首歌會讓你想起在島嶼渡假的感覺」泰民則說：「這首歌清新的感覺相當吸引人，充滿了夏日的氣氛！」

此次SHINee第六張正規專輯《The Story of Light》的EP.1、EP.2，以及EP.3台灣與韓國同步數位發行；而實體專輯在台的銷售部分，凡購買愛貝克思官方代理進口版的SHINee第6張正規專輯，除了有韓國原本贈送的海報外，還可獲贈台灣限定款兩張為一套的海報。

(時報周刊)