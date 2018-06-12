討厭講幹話的「空心菜」？網友推薦當吸管有潛在優點

討厭講幹話的「空心菜」？網友推薦當吸管潛在優點多。圖為蔡英文總統去年出席國慶酒會，試喝珍珠奶茶後表情顯得很滿意。（資料照，姚志平攝）

友善列印
中時電子報
他說，「經本人測試，完全不會有土味或菜味，當你想起可恨的空心菜，還可以直接啃咬吞下肚子裡（前提是要洗乾淨)」。（圖/翻攝自爆政公社）

政府推動限塑政策預告內容話題夯，尤其「可以用湯匙喝喝珍珠奶茶」這一點引發民眾痛批太荒謬。網友們紛紛創意找吸管的替代材料，像是蛋捲、脆笛酥等管狀食物都上榜。近日，就有網友有感而發，推薦一個非常兼具環保，安全又營養的吸管材料，那就是空心菜。

該網友在臉書社團「爆政公社」PO出一張照片，寫出一段幽默的推薦文案，「您討厭蔣幹畫的空心菜嗎？您擔心未來限制塑膠吸管，需要多花錢買吸管嗎？」「別擔心，本人推薦一個非常兼具環保、安全又營養的吸管材料，那就是空心菜！」他說，「經本人測試，完全不會有土味或菜味，當你想起可恨的空心菜，還可以直接啃咬吞下肚子裡（前提是要洗乾淨)」。

空心菜當吸管最棒的優點是，「還可以隨著想喝的瓶身作剪裁，使用完畢後，可以烹飪煮成一道美味的晚餐，還可以扦插在水裡、土裡栽種，過幾天又長出滿滿的吸管，您再也不用去買塑膠吸管了」。他最後還打趣道：「什麼？您說還是無法喝珍奶？那就把它種大棵一點就可以了」。

文章一出，許多網友看了紛紛笑翻，「原來政府推禁用塑膠吸管的用意，是促進大家購買空心菜類青菜，感謝蔡總筒」、「空心菜農藥很重」、「哈哈...總統府那只很毒」、「空心菜還可以自己生長，源源不絕的食物跟吸管」、「 一樣也可以餵豬嗎？」、「 笑到流眼淚」、「吃珍珠奶茶記得用青江菜」。

(中時電子報)

義美高志明：限塑政策 應為珍珠奶茶開一扇窗
湯匙喝珍奶？環署神解：要限制的是吸管不是珍奶
搶賺「黑金財」！當咖啡遇上黑豆… 反恐特警「吃雞」吸1.1億點閱　2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。