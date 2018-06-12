討厭講幹話的「空心菜」？網友推薦當吸管有潛在優點

2018年06月12日 20:37 中時電子報 林郁庭

他說，「經本人測試，完全不會有土味或菜味，當你想起可恨的空心菜，還可以直接啃咬吞下肚子裡（前提是要洗乾淨)」。（圖/翻攝自爆政公社）

政府推動限塑政策預告內容話題夯，尤其「可以用湯匙喝喝珍珠奶茶」這一點引發民眾痛批太荒謬。網友們紛紛創意找吸管的替代材料，像是蛋捲、脆笛酥等管狀食物都上榜。近日，就有網友有感而發，推薦一個非常兼具環保，安全又營養的吸管材料，那就是空心菜。

該網友在臉書社團「爆政公社」PO出一張照片，寫出一段幽默的推薦文案，「您討厭蔣幹畫的空心菜嗎？您擔心未來限制塑膠吸管，需要多花錢買吸管嗎？」「別擔心，本人推薦一個非常兼具環保、安全又營養的吸管材料，那就是空心菜！」他說，「經本人測試，完全不會有土味或菜味，當你想起可恨的空心菜，還可以直接啃咬吞下肚子裡（前提是要洗乾淨)」。

空心菜當吸管最棒的優點是，「還可以隨著想喝的瓶身作剪裁，使用完畢後，可以烹飪煮成一道美味的晚餐，還可以扦插在水裡、土裡栽種，過幾天又長出滿滿的吸管，您再也不用去買塑膠吸管了」。他最後還打趣道：「什麼？您說還是無法喝珍奶？那就把它種大棵一點就可以了」。

文章一出，許多網友看了紛紛笑翻，「原來政府推禁用塑膠吸管的用意，是促進大家購買空心菜類青菜，感謝蔡總筒」、「空心菜農藥很重」、「哈哈...總統府那只很毒」、「空心菜還可以自己生長，源源不絕的食物跟吸管」、「 一樣也可以餵豬嗎？」、「 笑到流眼淚」、「吃珍珠奶茶記得用青江菜」。

(中時電子報)