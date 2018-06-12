美國陸軍開發高膛壓步槍

2018年06月12日 20:48 中時電子報 江飛宇

美國陸軍聲稱，他們正在研發一種新型突擊步槍，將維持戰車砲一樣的高膛壓，以以有效加強子彈的貫穿力，即使是最先進的防彈衣也能穿透。

國家利益(national interest)報導，美國陸軍正在進行新一代自動步槍（NGSAR）的研發，暫定的子彈口徑將改成6.5公釐和6.8公釐之間，計畫負責人蓋佛瑞·A·諾曼上校(Geoffrey A. Norman)表示，目前美軍的步兵武器大多數是以5.56公釐口徑的子彈為主，包括現在的M4卡賓槍也是，但是在防彈衣持續進步的現在，它的質量顯的太輕，沒有足夠動能擊穿敵人的防彈衣。許多人會想起以前使用的7.62公釐子彈，但是它又顯得太大，飛行速度不夠，攜彈量也會不足，因此美國陸軍認為，正確的解決方案是，提出介於兩者之間口徑的新式子彈，有足夠的質量穿透裝甲與防彈衣，飛行速度也夠快。“

諾曼說，雖然短管的卡賓槍可能非常適合在摩蘇爾和拉卡等城市內部的巷戰，但是在多山的阿富汗等地區，經常遇到開闊的地形，卡賓槍的射程就有點勉強了，殺傷力也不足。

諾曼接著解說關於6.5公釐步槍的研發情形，研發團隊打算將戰車砲的膛壓艙應用進步槍裡，以確保子彈在飛行600公尺後，仍然能擊穿敵方防彈衣，他說：「現在突擊步槍的膛壓約為45KSI(千磅/平方英寸)，但我們希望加強到60~80KSI。」

要讓NGSAR加強膛壓，必須設計新的機匣和膛室，也需要新式的火藥配方。這個計畫得到了國會和國防部的支持，預計這種新槍會在2022完成。

(中時電子報)