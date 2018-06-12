wifi行動支付全都通 三沙永興島快速改變中

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旺報

距北京2680公里，距海口452公里，距三亞339公里……，這裡是海南省三沙市的永興島，也是大陸最南端的地級市。小小的永興島，麻雀雖小，五臟俱全，好幾年前就能上網了。並且賓館裡還有wifi，可以行動支付。近年來，三沙各島礁相繼建成海水淡化設備，緩解了淡水之急。為防止汙染，垃圾分類超嚴格，玻瓶不能帶上島。

由於距海南島和大陸本土太遙遠，讓許多人對於這個位於南海上的小島充滿好奇，「人們在這些島礁上能愉快地長期生活嗎？」現實情況是，這裡曾經物資匱乏，淡水不足，交通不便，受困於先天因素，吃菜、喝水、看電視、種樹……這些陸地上再正常不過的事情，在四周是一望無際的海洋的孤島上，都曾是遙不可及的夢想，但如今已大為改觀。

巨變發生在2012年6月，大陸設立地級三沙市，如今6年了，三沙出現了重大的改變。舉例來說，對於「離開手機就活不了」的人來說，來到永興島可以上網，而且好幾年前就可以上網了，賓館裡還有wifi。另一個通訊的媒介是郵局，這裡自然也少不了。在這裡的郵局裡，可以在寄出去的郵件上蓋上三沙郵戳，這可是大陸最南的郵局，感覺超酷。島上還可以收發快遞，但時間肯定沒陸地上那麼快了……

在永興島的一家超市，店主告訴顧客，結帳時可以「刷手機」。如果手機支付不方便、現金又不夠的時候，斜對面就是中國郵政儲蓄銀行，還有中國銀行三沙分行、中國工商銀行三沙分行、海口農商銀行等。

(旺報 )

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