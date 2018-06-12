海水淡化設備完工 解決三沙大問題

2018年06月12日 21:36 旺報 李鋅銅

「島上最缺的不是手機，不是收音機，而是淡水。」對當地許多民眾來說，淡水可是最重要的。三沙永興社區居委會副主任趙恒表示，以前淡水要從海南本島運來，碰到颱風或寒潮，船開不了，淡水就特別吃緊，所以水得小口小口地喝，捨不得浪費一滴；洗澡、洗衣服只能用海水或是半鹹半淡的井水，每次洗完澡，身上還黏糊糊的，總感覺沒洗乾淨。但近年來，三沙各島礁相繼建成海水淡化設備，緩解了淡水之急。

「這裡漁民以前都住的是簡易板房，根本擋不住颱風。」趙恒指著新蓋的樓房說，這些就是政府出資為漁民們建的定居點，只要是在島上長期居住的居民都可以分配到房子，並且還可以獲得補貼。為了保護島礁生態環境，政府還推動漁民轉產轉業。

三沙永興環保中心負責人符朝甯表示，當地採用垃圾源頭分類「可回收物外運資源化」與「有機物島內資源化」結合的處理模式。值得一提的是，由於難以分解處理，玻璃瓶和泡沫箱是不允許上島的。

三沙市永興學校是一所集幼稚教育、小學教育及成人職業培訓為一體的綜合學校，也是大陸最南端的學校。目前有教師8名，幼兒部及小學部學生共25名。為了使孩子對外面世界更瞭解，還與北京、山東等地一些學校合作，進行遠端教育。但小學最高只到三年級，再往上就得出島去讀了。

島上還有圖書館和電影院，全都免費，但看電影時不能吃爆米花等食物。影院副經理全德裕表示，因為島上螞蟻較多，而瓜子、爆米花、餅乾等食物碎屑容易招來螞蟻。

(旺報 )