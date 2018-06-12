反恐特警「吃雞」吸1.1億點閱　200家政務號入駐抖音

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旺報
賴志昶

知名影音平台「抖音」快速擄獲兩岸青年的心，同時也引起大陸不少公家機關的注意。據陸媒《紅網》報導，最近一個月，就有將近200家的機關官方帳號入駐抖音，甚至創造出不少熱門影音，其中特警的模仿知名遊戲的短片就吸引1.1億點閱，堪稱是抖音的經典「爆款」。

公家機關的帳號進入年輕網友的平台會掀起什麼火花？北京反恐特警總隊日前就發布一段短片，將特警隊日常訓練搭配時下流行的「吃雞」遊戲音樂，顛覆以往對軍警人員充滿距離感的印象，更瞬間引爆點閱，吸引了共1.1億人次觀看，底下還有18萬則留言。

「平安北京」團隊負責人楊靜波表示，「網民關注哪裡，工作就做到哪裡」。公家機關走下凡間入駐網路媒體平台，不只能利用影片回應民眾關心的事物，也能即時對社會事件進行互動。例如北京市公安局就將不少刑事案件作成短片，從而破解網路謠言，同時也達到警示與教育社會大眾的意義。

公家機關的官方帳號若是能夠努力經營，並以現在年輕人能接受的方式宣傳，勢必能依賴快速流動的網路，讓政務宣導發揮更大的功效。不過，陸媒也評論指出，如果為了流量而忽視官方帳號的屬性，也只是流於媚俗而已。

此外，也有不少地方政府為了跟上流行，跟風設立了許多公務號，但最後卻疏於照顧而成為「殭屍帳號」。評論認為，有關單位應該負起責任，應該避免前車之轍，讓公帑花在必要的開銷上，別讓如此不堪的帳號影響到政府該有形象。

(旺報 )

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