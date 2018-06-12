川金會 涉外人士：具有重大意義

友善列印
中時

美國總統川普今天與北韓領導人金正恩在新加坡舉行歷史性峰會，涉外人士表示，北韓核武問題是美國對外安全政策首要關切，也是東亞區域穩定的最大變數。川金坐下來，面對面把非核化落諸文字，對東亞區域情勢的穩定，無論後續實際的落實進程如何，今天的進展，都具有重大的意義。

此外，涉外人士還認為，朝鮮半島局勢一旦穩定趨緩，近期以來衝擊西太平洋區域安全與穩定的因素，區域上剩下東亞，包括東海、台海，一直到南海，而不穩定的來源，只剩下中國。

他說，朝鮮半島局勢穩定後，逐步開展印太戰略構圖的美國，將更有餘裕管理區域內其他安全議題包括南海、台海之風險。換言之，當北韓問題和緩，美國將更有能力處理因中國崛起所造成的區域緊張。

涉外人士還點出，不同於六方會談下的舊結構，川金會的另外一層觀察，就是當金正恩直接面對美國，朝鮮問題不再有太多的中國角色時，中國在東亞區域的外交籌碼將相形減少。東亞區域的戰略競逐，將形成另一個，並且是以美國印太戰略為驅力的新局面。

涉外人士說，中國目前最優先的利益在於國內經濟的穩定發展。短期內，美中貿易戰爭與關稅制裁仍無緩解跡象，中國如果繼續在南海或台海等區域安全議題上，選擇扮演不穩定因素的供應者，將會加速印太戰略架構的被地緣政治上的各方更加需要。

至於我方對於區域情勢的發展；涉外人士表示，一直都有透過各種管道掌握訊息，並與相關國家保持密切聯繫。

(中時 )

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