科技結合美食 台灣三星用科技帶你感受五感饗宴

2018年06月12日 22:27 中時 石欣蒨

台灣三星首次跨足餐飲界，與米其林一星的台北文華東方酒店「雅閣」聯手，推出以科技與餐飲結合的「點食晨金LetsGold」體驗。（三星提供）

21世紀中到底有什麼是科技不能結合的？現在科技漸漸移到餐桌上，不僅為饕客帶來視、聽上更多的享受，也為用餐的過程增加有趣的體驗，本月台灣三星就首度跨界打造「點食晨金LetsGold」活動，以科技帶來五感用餐情境的全新體驗。

台灣三星的創意一直不讓消費者失望，這次就帶來了以科技與美食結合的「點食晨金LetsGold」概念活動，與甫榮獲米其林一星的台北文華東方酒店「雅閣」合作，邀請了其首席主廚謝文打造專屬的#LetsGold星級菜單，在活動中將會以Galaxy S9「晨漾金」、VR、Bixby等旗下科技品串連各種用餐情境，為饕客不僅帶來味覺的享受，而是一場在五感上都能滿足的饗宴

此次的「點食晨金LetsGold」運用了最新的3C科技與米其林餐廳結合，正當你準備低頭品嚐美味的牛排前，就可以看到牛群橫奔過大草原，享受著微風下，邊聆聽莫札特的21號鋼琴協奏曲的第二號樂章，當你拿下VR眼罩時，香氣滿溢的牛排就已經端到你眼前，這就是台灣三星這次打造出的革命性美食新體驗，目前活動預計在6月中旬至7月中進行，細節雖仍未公布，但有興趣的消費者可限時限量搶先預訂。

(中時 )