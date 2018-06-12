周杰倫打造JYB聯盟 開闢三對三籃球新篇章

音樂人周杰倫（左）牽頭創立的「JYB」聯盟12日在北京舉行成立發佈會。（藍孝威攝）

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音樂人周杰倫酷愛打籃球一直為歌迷和球迷津津樂道，一首《鬥牛》更是成為籃球場上常備的背景音樂。如今，這個曾單挑科比約戰林書豪的亞洲流行天王，要把業餘愛好變成「職業」！

由周杰倫牽頭創立的「JYB」聯盟12日在北京舉行成立發佈會，宣佈大陸又一個三對三籃球聯盟誕生。周杰倫攜手眾輝體育，依託寶悍運動平台，將籃球與音樂、娛樂相結合的同時，吸取大陸境內外優秀三對三籃球聯盟的賽制規章、積分體系和商業模式，致力於為草根籃球愛好者及音樂愛好者搭造專屬的競技平台。

JYB聯盟成立新聞發佈會今天在北京諾金酒店舉行，整個會場被動感光效包圍，科技感十足。聯盟共同發起人周傑倫、寶悍運動平台總經理張運智、天貓平台營運事業部總裁家洛（劉博）、眾輝體育董事長陸浩、中國籃協三人籃球部尹喆等出席了本次發佈會。

今年，JYB聯盟將吸收8支球隊展開首屆三對三聯盟示範賽，分別來自「鬥到底三對三城市爭霸賽」和優酷《這就是灌籃》節目。八支隊伍逐鹿賽場，冠軍將問鼎人民幣100萬賽事獎金。

除了鬥到底三對三城市爭霸賽，JYB聯盟還將大力吸收天貓綜藝大IP——《這！就是灌籃》的隊伍。作為天貓出品和優酷聯合打造的「這就是」系列的又一巨作，《這！就是灌籃》將在暑期登場。此次JYB聯盟、天貓、優酷三強聯手，打通內容和電商鏈路，共同撬動億級潮流市場。

(中時 )

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