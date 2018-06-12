第3屆「PlayStation遊戲娛樂嘉年華」早鳥票即日開賣

2018年06月12日 22:28 中時 石欣蒨

第3屆「PlayStation遊戲娛樂嘉年華」終於釋出最新訊息，即將在今年暑假8月3日至5日期間，於花博爭豔館舉行，而且今年的規格更比去年大6倍，將有「PS4、PS VR新遊戲體驗區」、知名遊戲製作人及實況主等人氣嘉賓到現場與玩家朋友見面，本次更同時設置「同樂舞台」和「鬥陣舞台」，讓玩家有更多新的嘉年華體驗。

今年「PlayStation遊戲娛樂嘉年華」除了由百台試玩機台所打造的「PS4™、PS VR新遊戲體驗區」以外，「鬥陣舞台」活動之一，將是人氣遊戲《MONSTER HUNTER: WORLD》在8月5日所舉辦的「MONSTER HUNTER: WORLD TAIWAN CHAMPIONSHIP (台灣最速獵人決戰)」遊戲製作人辻本良三也將來現場見證全台速度最快獵人的誕生。

另外還有首度規劃的「BYOP (Bring Your Own PlayStation)區」，玩家可帶著自己的PlayStation主機和遊戲來到現場與其他玩家交流，有興趣的民眾可在20日前至報名網站報名；目前入場早鳥票在ibon售票系統、Accupass活動通限期開賣，購票入場即可獲得福袋，還有機會抽中PlayStation 4 Pro(PS4 Pro)、PlayStation®VR(PS VR)或台北東京來回機票等大獎。

(中時 )