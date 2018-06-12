E3大展經典新作登場 《魔物獵人：世界》及《Final Fantasy XIV》跨界引期待

2018年06月12日 22:29 中時 石欣蒨

PlayStation今年在E3遊戲展上，主要以發表了多款PS4及PS VR的新遊戲為主，展現PS4仍在壯年期成長階段。（PlayStation提供）

Xbox今年在E3展前預先舉行有史以來規模最大的發表會，一口氣破紀錄發表了52款遊戲。（Xbox提供）

今年E3上兩大經典人氣遊戲《魔物獵人：世界》及《Final Fantasy XIV》預告將進行跨界合作，讓不少電玩迷引頸以待。（翻攝《Final Fantasy XIV》官方YouTube）

一年一度的遊戲界大事「Electronic Entertainment Expo 電子娛樂展 2018」（以下簡稱E3)終於在美國開展，今年不例外的由電玩界的領頭者PlayStation、Xbox等耳熟能詳的大廠發表會為重點之餘，各廠商更推出了睽違多年的大作新續集以及跨界合作，像《The Last of US 2 最後生還者2》在5年後終於推出新作，而《魔物獵人：世界》及《Final Fantasy XIV》更宣布今年將有跨界合作的預告，讓不少電玩迷感到驚喜。

雖然今年PlayStation主要以多款獨佔的PS4及PS VR的新遊戲為發表會重點，像是發表會首登場的 《The Last of US 2 最後生還者2》，就是一眾電玩迷期待已久的重頭戲之一，自2013年在PS3上推出過後就未再有續作，今年終於將在PS4上首推全新獨佔新作，讓不少玩家都摩拳擦掌準備入手，不過目前上市日期未定，消費者可注意PS最新訊息，至於「PS5」到底什麼時候才會有機會推出，官方就回應因目前PS4仍在壯年期，未來3年內都不會推出新機種，也就是說在2020年前，玩家們不用再隨時準備換新機的可能。

而Xbox今年就舉辦了有史以來規模最大的展前發表會，不僅邀來上千位的玩家粉絲到現場，更一口氣發表了破紀錄的52款遊戲，當中包括18款獨佔、15款全球首發的遊戲，像是《Forza Horizon 4 極限競速：地平線 4》就加入了Xbox Game Pass，而且更是Xbox One及Windows 10獨佔的全球首發遊戲，這次也是2年後的新作，玩家可在原生4K和HDR下體驗英國風光，10月2日將於全球正或發布。

另外今年還有不少讓電玩迷振奮的消息，當中包括遊戲界2大經典人氣大作《魔物獵人：世界》及《Final Fantasy XIV》宣布預計今年夏天即將展開合作，雖然詳情還沒公布，但YouTube上已釋出全新宣傳影片，還有等了10年的《Devil May Cry 5 惡魔獵人 5》也終於預定在2019年首季在PS4、Xbox One及PC上登場。

(中時 )