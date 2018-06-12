宏正單飛後秒接新劇！臉書去「SpeXial」卡關求助晨翔

2018年06月12日 21:25 中時 林淑娟

羅宏正出席新戲記者會。（三立）

羅宏正與同學蕭志瑋出席新戲記者會關係變師生。（三立）

三立新華劇《高校英雄傳》12日舉行戲劇卡司公佈記者會。（三立）

羅宏正與徐韜、宋緯恩及「網紅」蕭志瑋出席新戲記者會。（三立）

羅宏正日前與前經紀公司可米約滿、離開男團「SpeXial」正式單飛，他恢復自由身後秒接三立新華劇《高校英雄傳》，過去在《終極》系列已是「職業學生」演員的他，這回升格演老師。妙的是，他竟巧遇昔日讀國立台灣戲曲學院時的同學、網路紅人蕭志瑋，29歲的羅宏正苦笑說：「我覺得委屈啊！為什麼我演老師，他卻還可以演學生！」

宏正離開「SpeXial」之後，也和已經脫團的連晨翔、王以綸一樣，都加回本姓，他希望大家改叫他「羅宏正」，因為出道以來不同階段有不同的名字，「新的開始，希望有個統一的叫法，所以先把姓找回來」！既然已經離開團體，他就不想再消費「SpeXial」，因此也向臉書申請粉絲團改名，只是至今都還沒改成功，因為過程不太順利，他坦言還向有經驗的「前輩」晨翔請教，不過晨翔提供的管道，至今還是沒奏效。

他說，離開前公司之前，他就想這問題想了蠻久，「我知道勢必會離開，但我離開會造成什麼影響、對粉絲支持我們這麼久的感情該怎樣看待、我該怎麼講？」他說，自己一直抓不到該怎麼講這件事，讓人知道他真的很在乎，後來覺得自己比較像是「畢業了」， 「我從這學校畢業了，即便感情好，也不能賴著不走」，他說自己其實不太在意其他人怎麼看待他的離開，只是想講給一路以來支持他們的粉絲聽，本來打算寫一篇長文，後來覺得也許什麼都不講才是最好的。

羅宏正表示，從SpeXial離開的每一個人都發展得很好，所以當他也離開進入下一個階段，雖然大多數粉絲都很支持且祝福，但他反而壓力變大了，感覺離開後可能會被放大檢視，「之前躲在團體名稱下，自己出來後，會想要做得更好，希望是良性比較」，他也直言要離開的事他是先跟團員們講，才跟老闆提，「他們就說ok啊」。他認為，SpeXial其他團員的表演經歷都比他更多了，他過去的團長功能性已經沒了，之前是因為大家都太新，現在他們已經都找到自己的節奏。未來《終極》系列如果還找他，他也不排斥合作，畢竟是真的點擊流量非常大的戲劇。

他這次飾演棒球選手，進入校園成為英雄教師，為了角色需求，已展開棒球練習，原來不會打棒球的他才練一次揮棒手就起水泡破皮，笑說練揮棒還真不簡單。由於一年多前右腳踝受傷開刀至今還沒痊癒，他說，這角色還是需要基本體能，目前他小跑步沒問題，他已經跟製作人談好會在舒服狀況下安全拍攝。雖然至今還不能劇烈運動，不過他說，自己不僅期待還可以繼續演學生，也希望將來能恢復到可以拍打戲、動作戲。

對於和蕭志瑋超過10年沒聯絡的同學，再相逢成了「師生」，羅宏正搞笑說，突然覺得難過起來，好像他真的老對方10歲一樣。蕭志瑋還抖出羅宏正過去在學校的點滴，說他經常穿著邋遢的出現在學校，甚至一早會穿著藍白拖吊嗓子、練功，有次練功夫翻筋斗時，藍白拖就飛了出去，老師點名時還會耍帥裝酷。結果羅宏正聽完頻頻否認，反虧蕭志瑋根本記錯人啦，「我不可能穿藍白拖上課，而且以前我在學校很害羞自卑，根本是隱形人，因為沒錢、沒車，所以也不太跟同學出去玩」。

三立新華劇《高校英雄傳》12日舉行戲劇卡司公佈記者會，除了飾演老師的男主角羅宏正，演學生的徐韜、宋緯恩及「網紅」蕭志瑋都出席，這次產學合作的醒吾科技大學陳義文副校長、設計學院吳尚樺院長及50位學生也共襄盛舉。宋緯恩第三度演學生，不同的是終於轉型，擺脫叛逆型學生，他形容這次角色很牛，個性很直，他與蕭志瑋在劇中都是「笑」果人物，宋緯恩為了演出一個月前就開始健身，被羅宏正說是肉體擔當，劇中露胸肌就交給他了，這時蕭志瑋還不忘補一句說：「我和宏正在戲中則是『顏值擔當』。」

(中時 )