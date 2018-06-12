李璇樂公益想好死後樹葬 石雋不菸不酒維持健康

石雋（左）、李璇出席端午聯歡餐會。（粘耿豪攝）

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時報周刊
林彥君

李璇12日出席端午聯歡餐會，她投入慈濟做公益，會到醫院安慰病患，她表示到醫院探訪「感觸很多，特別在急診室看到病患會很不忍心。」她對傅達仁遠赴瑞士，花費300萬元執行安樂死，表示「太浪費了，錢捐出來多好？如果有病痛就不要治療了。」

她投入公益後，就表示以後要器官捐贈，她對日後若受到病痛看得很開，會和老公丁強討論身後事，但丁強並不想和她討論，丁強認為「好好活著，為什麼不活著？」李璇認為，若自己面對病痛「不要急救，不要浪費資源」她希望自己死後可以樹葬，不立牌位，不讓子女祭典，也希望將身後遺產捐出。

石雋12日出席端午聯歡餐會，他近期忙於推廣導演胡金銓的作品，他回憶在《龍門客棧》發行時，不只在東南亞、南韓、歐美的中國城電影院都創下高票房，胡金銓還以《俠女》在坎城影展得到技術大獎，希望讓電影學子能夠了解，曾有一位導演對華語電影有貢獻，讓好作品被更多人看見。

除忙於推廣電影作品，他也參與台北演藝工會、中華演藝總工會等，自認體力好是因為遺傳到父母還不錯的身體，也曾在空軍官校學過飛行，他認爲維持健康的原因之一也是因為滴酒不沾，「從小不抽菸不喝酒，30歲就被導演拉進電影圈也不受影響。」

他表示對傅達仁尊重景仰，也會追隨傅達仁推動的精神，認為不論要花多少時間，都希望安樂死合法化，石雋透露，他的老婆因罹患帕金森氏症受病痛折磨，在床上躺4年多後過世，他舉雙手贊成台灣安樂死立法「人類應該要有安樂死，社會很需要也有必要。」

(時報周刊)

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