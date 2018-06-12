邱琦雯誤食「它」慘招黑激素！曬半小時黑1度

邱琦雯在基隆出外景，現場沒遮蔽物，炎熱難耐。（艾迪昇傳播提供）

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邱琦雯在拍戲空檔，拿著自備電風扇猛吹，避免流汗脫妝。（艾迪昇傳播提供）
邱琦雯飾演50、60年代小旦，模樣十分俏皮。（艾迪昇傳播提供）

邱琦雯最近正在基隆拍攝民視八點檔戲劇《大時代》，時序進入初夏，氣溫動輒飆破攝氏30度，讓常穿4層厚重歌仔戲服拍外景戲的邱琦雯必須咬緊牙關，她曾穿著戲服一口氣拍上10個小時，為了預防流汗脫妝、拖累拍攝進度，她在拍戲現場準備6台小型電風扇，一休息就猛對著臉上吹，一台沒電再換下一台。

邱琦雯劇中飾演50、60年代小旦，身上歌仔戲服雖已盡量化繁為簡，但每次上戲都得穿上4件衣服外加厚實腰封，十分悶熱難耐，再加上她為了符合時代感，得畫上復古妝，儘管劇組備有工業用大型電風扇，為了保持妝容完整，她仍自備電風扇，敬業精神百分百。她預防變黑沒訣竅，全靠躲太陽，「我在現場就喝很多水，沒拍的時候就躲屋簷下，然後不斷補防曬」。

她為了美白猛躲太陽，卻不小心「禍從口入」。她無奈說：「助理最近摘了她家種的九層塔，我沒注意九層塔吃了容易曬黑，吃下肚之後，在外景不到半小時，在有撐傘的情況下竟然黑了一度。」她回到棚內只好向燈光師求救，要燈光師特別把肌膚打白一點，「不是耍心機喔，是要讓膚色看起來連戲啦」。

(中時 )

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