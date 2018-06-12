新版身分證設計獎得主來自HTC 王雪紅開心表揚

新版身分證設計獎得主來自HTC，王雪紅開心表揚。圖為魯少綸。（圖/中央社記者江明晏）

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中時電子報
內政部身分證設計活動設計獎「形｜SHAPE」作品（內政部網頁）

內政部內政部身分證設計活動得獎作品揭曉，有可能成為未來身分證設計參考的「設計獎」，是由設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」奪得。這名設計師其實也在國內手機大廠宏達電服務，擔任HTC Sense主視覺設計師已有8年。

設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」獲內政部「身分證明文件再設計」的「設計獎」，不過也因為其網路票選僅獲46票，在網路上備受討論。不少網友好奇魯少綸的真實身分，宏達電今天證實，魯少綸在HTC擔任HTC Sense主視覺設計師。

根據中央社報導，宏達電董事長王雪紅，今天也開心向全體員工發布內部信，表揚同仁魯少綸得獎的消息。王雪紅說，HTC團隊擁有許多像Vance這樣才華洋溢的優秀人才，公司的設計跟文化也一直都是以創新跟突破為中心，對於Vance在工作之餘能夠有這樣的成就，感到十分榮幸與驕傲。

宏達電也進一步說明，魯少綸畢業於復興商工廣告設計科系及景文科技大學視覺傳達設計系，2010年加入HTC，參與HTC Sense UI介面設計與HTC Themes設計至今。魯少綸以台灣玉山山脈高線圖作為主要卡面圖紋設計，透過設計將版面梳理整潔，且欄位具有足夠延展性，易配合姓名長度調整，在雙語的排版上也明瞭易讀，使作品具有高度實行可行性。

(中時電子報)

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