影》川金非「首會」！川普承認曾和金正恩交談過

川普承認說他在峰會之前，就和金正恩交談過了。(圖/推特)

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中時電子報

就在川金會結束幾個小時後，川普馬不停蹄得接受了一家美國媒體ABC新聞獨家訪問，不知道是川普開心過頭，還是峰會完整個大放鬆，他竟然跟主持人承認說，過去早就和金正恩講過話了。但是具體的時間點，不確定是指發生在上週還是幾個月前。

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根據ABC新聞的獨家專訪指出，主持人George Stephanopoulos問川普說，我們看到了你和金正恩簽署協議，你還說你和金正恩建立了特殊情誼，你可以和我們描述一下這是指什麼嗎？

川普剛剛結束峰會，接受美國媒體獨家專訪就透露他過去曾和金正恩講過話。(圖/美聯社)

川普回答主持人說，今天真的是行程非常緊湊的一天，如你所知，我們「過去幾個月」就曾討論過這些事情。結果主持人很驚訝的繼續追問他，你是指你以前就曾經和金正恩交談過了嗎？

川普也大方承認說，沒錯！我曾經和金正恩講過話，也曾經和他的很多幕僚都交談過。如你所知，「上禮拜」我在白宮和很多「高層人士」說過話。我們針對完成某些事情方面，已經建立了非常好的關係。

事實上，川普早在4月的時候，就曾經大嘴巴說他已親自和金正恩說過話，不過後來都遭到他的幕僚一一否認。過去幾週也有記者再追問川普這個問題，不過他都拒絕回答，閃避了這個話題。

(中時電子報)

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文章來源：President Trump sits down with George Stephanopoulos: TRANSCRIPT

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