郭書瑤欠債跑不停被曹佑寧誇可愛！自曝跑步被小鮮肉搭訕

2018年06月12日 22:15 中時 林淑娟

郭書瑤、曹佑寧演出跳樓戲。（歐銻銻娛樂）

郭書瑤被封苦命女主角。（歐銻銻娛樂）

郭書瑤被劉冠廷浮誇演法嚇到。（歐銻銻娛樂）

由歐銻銻娛樂製作，愛奇藝、台視和東森聯合播出的新戲《人際關係事務所》將在13日晚間10點15分播出，戲中郭書瑤飾演到處欠債的拜金女康樂佑，為了躲避張亮（曹佑寧飾）的討債，她在首集就不斷上演奔跑戲碼，沒想到個子嬌小的郭書瑤，跑起步來竟超神速，不僅導演稱她是田徑隊，連曹佑寧都直呼：「一個小小的女生跑很快很可愛。」

郭書瑤聽到曹佑寧讚自己跑步的樣子可愛，嘟起嘴說：「我覺得他在取笑我。」她也自曝曾因為跑步被「小鮮肉」搭訕。某回她在戶外運動健身，竟遇到14歲的外國小男孩跟她搭訕，她笑說：「當時他來跟我要電話，我問他幾歲，心想那時我已經25了耶。」當下讓她哭笑不得。

《人際關係事務所》也找來劉冠廷客串有潔癖的富二代，第一集中就有他和郭書瑤的對手戲，在導演指示下，劉冠廷表現出超潔癖的崩潰感，不停尖叫吶喊，就怕郭書瑤碰到自己的身體。原先劇情設定郭書瑤問劉冠廷：「我嚇到你了嗎？」但拍攝後郭書瑤笑說：「剛剛一開拍是我被嚇到了，想說這個人有事嗎？」

該劇首集就祭出男女主角的跳樓戲，只見郭書瑤吊掛在樓頂上，相當驚險逼真。郭書瑤透露，拍攝場地的頂樓需要爬過樓梯再從小梯子上到頂樓，雖僅一場戲，卻花了劇組一整天的時間拍攝，相當辛苦。此次郭書瑤堪稱「最苦命女主角」，除了跑步跑不停，拍攝跳樓戲碼時，因為劇中需要曹佑寧死命抓著她的腳不放，導致拍攝過程中郭書瑤的腳也被抓破，至今還未痊癒。《人際關係事務所》6/13起每周三、四晚間22:15在愛奇藝及台視播出，首播當天愛奇藝VIP還可搶先看四集。

(中時 )