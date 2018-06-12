不捨韓國瑜被抹黑 女兒讚：他是一百分爸爸

韓國瑜的女兒韓冰。（翻攝韓冰臉書）

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韓國瑜女兒韓冰在臉書替父親屢被抹黑感到不捨。（翻攝韓冰臉書）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜近期又因擔任北農總經理期間的事物遭到綠營攻擊，韓國瑜今天在臉書感嘆「我只想要一場公平競爭的選舉」。韓國瑜的女兒韓冰今天也轉貼她父親的臉書，感到心疼，她説，韓國瑜「不僅是一位優秀的總經理，更是一個一百分的爸爸。」

北檢為釐清北農無論是韓國瑜或是現任總經理吳音寧爭議，將要傳喚正在參選高雄市長的韓國瑜。韓國瑜說，他被提名參選高雄市長，當他宣布不分顏色、只求績效，不玩政治、只拚經濟的政見，得到了許多朋友的支持時，「他們決定再歹戲重演，把我列為被告，再一次傳喚我，可能要栽贓出一個可以讓我退出市長選舉的罪名，我們都知道，因為他們輸不起高雄。」

韓國瑜說，他本君子坦蕩，但幕僚和支持者都要他萬分小心，因為什麼走路工、錄音帶到台大拔管案都是真實事件。「可是我要怎麼小心？如果我的對手沒有良知、沒有底線，又操控著國家機器與司法機關，就像第三世界的獨裁者一樣，無論怎麼無法無天最後都可以指鹿為馬。」

韓冰則在臉書上心疼父親，「看著你一路以來被鬥爭被抹黑，除了心疼只有心疼。但真金不怕火煉，我對你有信心。你從來不主動批評或攻擊任何人，而總是秉持著以大局為重、為人著想的初衷，這就是為什麼你不僅是一位優秀的總經理，更是一個一百分的爸爸。」

韓冰說，任何在韓國瑜手底下做事、和他同一個圈子的人都很幸運，因為韓總是以他們為優先，永遠將自己放在最後，「可以做的不多但會盡我所能的支持你。」

(中時 )

韓國瑜：我只想要一場公平競爭的選舉
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