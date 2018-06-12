妻30封粗鄙信件 夫崩潰訴請離婚獲准

2018年06月12日 22:12 中時電子報 吳佩珊

台南有對陳姓夫妻結褵30多年，但在8年前妻子開始懷疑丈夫外遇，不僅向周圍鄰居抱怨自己委屈，並且寫下30多夫粗鄙信件內容包含「你變心，外面女人一個又一個幹下去」試圖挽回丈夫。但丈夫否認有外遇，並對妻子懷疑自己出軌的所有作為身心俱疲，因此向法院訴請離婚。

據《聯合報》報導，陳姓男子的妻子在8年前開始懷疑先生外遇，指控先生與風月女子以及父母的外籍看護發生婚外情，當先生要去探望父母時就會被妻子指控是要去藉機偷情，而且還在外宣揚先生外遇、到處求神問卜，還不時寫下不堪入目的信件放在先生皮包內，信件內容包括「你變心，外面女人一個又一個幹下去」「外面女人用邪術控制你」等，先生工作壓力大家中妻子又讓他不得安寧，婚姻因此無法繼續。

而妻子到庭時稱她寫的30多封信是為了挽回丈夫的心，之所以文字粗鄙是因為自己的教育程度不高，而先生因為外遇還對她家暴，她有驗傷單能夠證明。而先生外遇才是致使婚姻破裂最主要的原因，依法不可訴請離婚。

而家中3名子女都作證家中雙親婚姻不睦，時常打鬧，但父親從事工程工作，工作繁重，實在是沒有時間外遇。

合議庭認為，陳姓先生與妻子互毆已是多年前事，不致影響婚姻情形，但妻子的眾多行為包括宣揚先生不忠、騷擾信件、才是造成婚姻無法繼續的主因，因此判准離婚。

(中時電子報)