美國逃兵失蹤35年遭逮 卻一直在美國生活

2018年06月12日 22:11 中時電子報 江飛宇

一名美國空軍上尉軍官在1983年不告離營被視為逃兵，結果35年後在自己家裡被補，他既不是間諜也不是被俘，就是改了名字繼續在美國生活。

美國空軍時報(Airforce Times)報導，這名低調的逃兵名叫威廉-霍華-休斯2世(William Howard Hughes Jr.)，他是美國空軍的資訊分析師，也可以說是情報人員，本來是在西德的北約指揮部工作，然後在1983年調回美國新墨西哥州柯特蘭空軍基地(Kirtland AFB)，也是擔任類似的職務。

然而他在回美國後不久就不告離營達到2個月，於是在1983年12月9日，美國空軍正式宣布休斯是逃兵。由於他經手了相當多情報，當年情報官員判定休斯可能叛逃蘇聯，因為他離營前曾把自己的2萬8千美元存款全部提領。

在他「離職」的35年間，他的朋友、同事都不知道休斯的下落，美國執法機關也找不到他的行蹤線索。

結果在今年6月5日，一名叫巴瑞．歐貝爾(Barry O'Beirne)持假護照出國而被查覺，外交安全局盤問他的身分，結果該名男子明白承認自己就是失踪35年的的休斯。

根據休斯的說法，他當時對工作感到倦怠，但是又想不出什麼好理由就直接離開，透過朋友的幫忙，創造出巴瑞．歐貝爾的假身份，之後就一直以這個名字住在加州。

執法單位對這麼簡單的答案還是感到驚奇，不過逃兵就是逃兵，因此現年66歲的休斯仍受軍法處理，他被禁閉在加州的特拉維斯空軍基地(Travis AFB)等待審判。

(中時電子報)