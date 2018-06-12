韓國瑜：我只想要一場公平競爭的選舉

2018年06月12日 22:31 中時 李義

北檢14日將傳喚台北農產運銷公司前總經理韓國瑜，韓國瑜12日晚間在臉書PO文，對一年多來，從北農總經理到成為國民黨高雄市長參選人，這段走路艱辛，感嘆「我只想要一場公平競爭的選舉」而不可得。

PO文說，十幾個月前，當政治力介入北農公司總經理一職，從此告別平靜的日子，緊接著鋪天蓋地的誣衊，從菜蟲、果蟲、黑道等不可思議的名詞，全加諸於我身上，為了鬥爭，他們展開地毯式檢調搜索及抹黑式狂轟濫炸，我甚至賭上了一盤曲棍球，他們也沒查到我任何違法之處。為免因鬥爭與誣衊，造成台北農產的經營停擺，所以選擇離開。

十幾個月後，被提名參選高雄市長，不分顏色、只求績效，不玩政治、只拚經濟的政見，得到了許多朋友的支持，他們決定再歹戲重演，把我列為被告，再一次傳喚我，可能要栽贓出一個可以讓我退出市長選舉的罪名，我們都知道，因為他們輸不起高雄。

我本君子坦蕩，但幕僚和支持者都要我萬分小心，因為什麼走路工、錄音帶到台大拔管案都是真實事件。

可是我要怎麼小心?！如果我的對手沒有良知、沒有底線，又操控著國家機器與司法機關，就像第三世界的獨裁者一樣，無論怎麼無法無天最後都可以指鹿為馬。

但是別忘了他們代表著台灣的民主自由，他們如果真的贏了、輸的不只是我，輸的也是台灣的民主自由，如果你們真心認同民主自由是台灣價值，請給我一場公平競爭的選舉。

我只想要一場公平競爭的選舉，證明我們活在一個民主又進步的台灣。

韓的幕僚表示，去年一月北檢傳喚韓國瑜到庭，詢問4個多小時，要求再補交資料，在1、2周備齊送交後，拖了近一年半都音訊全無，現又併案與吳音寧互為證人及被告；幕僚說，可能是因此有感而發。

(中時 )