川普殺手鐧：引誘金正恩共同開發北韓房地產

川普向金正恩表示，你不要搞核彈了，我也不要搞軍演，咱一起來搞酒店房地產吧！（圖／新華社）

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中時電子報

美國總統川普在今天的「川金會」終於做了一件他最拿手的事：炒作房地產。據外媒報導，川普今天在新加坡會見北韓領導人金正恩時，拿著蘋果平板電腦iPad播放了幾段影片給金正恩看，影片秀出大片的居民住宅與豪華酒店。川普還向金正恩表示：「要從房地產業的角度來看問題」，似乎是準備聯合這位曾讓他相當頭疼的年輕北韓領導人，一起來合作開發北韓的房地產。

據俄羅斯「衛星通訊社」發自新加坡的報導，經營房地產與酒店起家的美國總統川普表示，他在與北韓領導人金正恩會面時，特別提到北韓不動產業擁有良好的發展前景。

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川普說，他用蘋果平板電腦向金正恩播放影片，展示了北韓未來可能的景象。他說：「我向他講述了，北韓完全可能擁有全球最好的酒店。從不動產業的角度來看這個問題，北韓位於韓國和中國之間，這難道不好嗎？這簡直就是太棒了。」

川普認為，在北韓海岸建造高樓民宅，要比舉行軍事演習更有意義。他還說：「我們可以把這個影片上的內容用於其它國家」。

今天(6月12日)美國與北韓兩國領導人在新加坡舉行了全球矚目的歷史性會晤，地點在新加坡聖淘沙島嘉佩樂酒店。川普與金正恩簽署了一份標誌著會談成果的文件。川普表示，朝鮮半島無核化進程「很快」將開始啟動。金正恩則表示，與川普簽署公告簽署聯合聲明是兩國關係「新開端」，他承諾未來將發生大的變化。

根據這份文件，美國承諾向朝鮮提供安全保障，平壤方面則明確堅決遵守朝鮮半島全面無核化。

(中時電子報)

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