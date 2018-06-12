陽岱鋼連2場敲安 巨人克軟銀奪三連勝

2018年06月12日 23:16 中時電子報 蔡銘仁

讀賣巨人甫贏得與洋聯龍頭西武的系列賽，挾著二連勝氣勢，今(12日)前進軟銀主場踢館，先發的山口俊一夫當關，繳7局失1分好投，加上打線大爆發，狂掃13安攻得8分，巨人投打俱佳，強勢以8比2贏球，斬獲三連勝，陽岱鋼扛先發7棒中外野，貢獻1安打，連2場有安打。

巨人近況不錯，碰上連輸掉2個系列賽的軟銀，2上就展開攻勢，面對軟銀先發、3連不勝的武田翔太，單局出現4支安打，加上軟銀守備發生2失誤，進帳多達4分。打出氣勢的巨人，攻勢還沒停，3上6棒的龜井善行，又用一發2分炮給武田重拳。

獲得6分相挺，山口也用表現回應隊友，前4局只被打1安，2上觸身球保送柳田悠岐後，神勇的讓軟銀9上9下。軟銀直到5下，才靠著松田宣浩的二壘打，終結安打荒，這也是他們本場首度有跑者上到得點圈；陷入失分危機，山口穩住陣腳，最後只失1分下莊。

軟銀想得1分好難，偏偏武田又遇到亂流；6上前2打數都吞K的陽岱鋼，率先敲出安打，1出局後小林誠司也敲安，製造一二壘有人契機，接著2棒的菜鳥田中俊太把握機會，適時貢獻中間方向清壘三壘安打，助球隊再添2分。比賽至此，巨人已經以8比1遙遙領先。

山口投完7局退場，軟銀雖發動反攻，卻只在8上追回1分，目送巨人揚長而去。巨人拿下三連勝，在央聯暫居第五，距第四的橫濱DeNA僅0.5場勝差；軟銀輸球後，仍居洋聯第三，但只領先第四的歐力士0.5場勝差。陽岱鋼4打數1安打、跑回1分，吞下2K，打擊率微幅降到2成95。

(中時電子報)