律師說法》義氣是什麼？ 助陣圍勢打人該當何罪

2018年06月13日 00:01 中時電子報 黃眉青 、律師李善植 、律師李善植

阿明（化名）為一社會的新鮮人，平時沒事總喜歡跟朋友們一同廝混，某日阿明下班後與朋友在釣蝦場閒聊，接到朋友電話有感情糾紛找他助陣談判。阿明到場發現對方20多人都帶棍棒，阿明擔心真的打起來想走，又想到若臨陣脫逃會一輩子被朋友看不起。猶豫之間，一輛深藍色轎車開進加油站加油，一個帶頭的突然大喊「上阿」一群人失去理智抄起手上傢伙就猛砸車子，把駕駛被打死，阿明才跟著大夥一哄散。後來看新聞報導才知道帶頭的人認錯對象，誤殺了無辜路人。阿明雖然沒有拿棍棒打人，但是他忘情吶喊的樣子被加油站的監視器一清二楚錄了下來，遭檢察官傳喚調查。

律師分析

近年來台灣社會新聞時常發生，青少年族群間偶有糾紛相約談判，雙方為了比氣勢，比排場，即以「義氣」為號召，不少正值血氣方剛的青少年為了相挺抑或是同儕壓力而前往助陣，不少人出於投機心理，認為自己只要出面不出手，一方面可以賺取「義氣相挺」的人情，同時也不會構成刑責。

然而，目前法院實務對於共同正犯之認定，採取「主觀客觀擇一標準說」，只要主觀上有共同正犯之意思聯絡，或是客觀上有做構成要件行為，就會被認定為共同正犯，依照共同正犯之法理，也就是說要對全部行為發生的結果共同負責。

共同正犯的意思聯絡，並不限於事前有所協議，行為當下才發現彼此都有犯罪的意思也可以。犯意聯絡的達成也不以明示（明講出來）為必要，相互間有默示之合致，亦無不可。

就如同本案中的阿明，雖然原本只是單純去湊熱鬧沒有打人的犯意，然而在群眾煽動之下忘情投入加油吶喊，就很有可能被認定與其他人達成共同傷害之犯意聯絡。

至於，共同正犯要負責的部分，則以犯意聯絡範圍為限，超出犯意聯絡的部分原則上不用負責，不過如果共同正犯中之一人所引起的加重結果，雖然超出原本犯意聯絡的範圍，但若是在客觀上得以預見的情形時，仍須負責。

以本件群毆事件為例，阿明以及大多數人原先的犯意聯絡雖僅止於傷害，當中卻有人持棍將被害人打死，這個死亡的結果固然超出阿明的犯意聯絡，然而在持棍棒的群毆事件中，參與者客觀上應可預見，若被害人遭棍棒攻擊頭部或要害，可能會發生傷重死亡之結果，因此，本件中縱然阿明未實際下手，但仍可能還是要背負傷害致死的罪責。

在此奉勸青少年朋友，法網恢恢，疏而不漏，切勿為了逞一時義氣，而賠上自己大好青春。夜路走多總會碰到鬼，常做遊走在法律邊緣的事，一不小心就會觸法。暑假即將到來，切莫因一時失慮而斷送大好前程。

（本文來源：台灣司法人權進步協會榮譽會員李善植律師提供）

(中時電子報)