超犀利！川普峰會秀近5千萬高價裝甲座車「野獸」

美國總統川普12日小小脫稿演出，向北韓最高領導人金正恩秀了暱稱「野獸」的總統座車。（路透）

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中時電子報

美國總統在空中有「空軍一號」專機，在地面則有美製凱迪拉克一號（Cadillac One）座車。

美國總統川普趁著歷史性峰會用完工作午餐時，小小擺脫既定流程，向北韓最高領導人金正恩秀了價值達160萬美元（近5,000萬台幣）、美國特勤局暱稱為「野獸」（The Beast）的裝甲座車。

據英國《每日郵報》（DailyMail）12日報導，川普和金正恩走近插著美國國旗的大型豪華轎車後，比了比手勢，特勤局幹員隨即打開車門，讓這位北韓領導人一窺堂奧。

只見金正恩面帶微笑，享受這特殊待遇，好好瞧了這能抵禦軍事或化武攻擊的黑色座車。無論美國總統到哪裡，「野獸」都會跟著他，當他出國外訪時，它就在專機的機腹內，等著抵達目的地後，為白宮主人提供服務。

當然，留學瑞士的金正恩也不是老土，雖然北韓是孤立國家，但他喜愛美國文化，還有西方奢侈品。朋友記得他熱愛籃球，是飛人喬丹（Michael Jordan）的粉絲。至於談到這位北韓領導人的賓士（Mercedes Benz）S600裝甲座車身價，更高達200萬美元（近6,000萬台幣）。

不過，當金正恩看到「野獸」的內部，仍不禁露出印象深刻的微笑。

「野獸」重達8噸，擁有厚8英吋（約20公分）的鋼製車門。而前座擋風玻璃能承受穿甲彈，或.44麥格農子彈，至於車身則為軍用級，有5英吋（近13公分）厚。

此外，它的加強型車盤能禁得起路邊炸彈攻擊，而油箱則有防爆功能。不過基於安全考量，它的多數細節仍屬機密。目前已知全車可完全密閉，以防生化攻擊，並有獨立供氧系統，而後車廂內則有與總統血型相符的血庫。

此外，在車身一處秘密位置配有專門的特製夜視系統，而一般門把則由特殊的環狀裝置取代。當特勤人員隨著座車在旁快步奔跑時，就會緊握該門把。而座車特大號輪艙裝的是固特異防爆輪胎。

(中時電子報)

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文章來源：It's a beauty! Bizarre moment Trump shows off the $1.6million Beast to Kim giving the North Korean dictator a peek inside the unique vehicle

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