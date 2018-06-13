推薦水煮蕉沾蒜醬挨轟 賴清德叫屈：被惡意攻擊了

2018年06月13日 00:02 中時電子報 林郁庭

上圖：行政院發言人徐國勇（右）12日到台南出席公開活動時受訪表示，那是由朋友提供的老方法，非賴清德自行發明。（中央社記者楊思瑞攝）下圖：賴清德臉書PO文。（翻攝臉書）

行政院長賴清德日前在臉書推薦「香蕉新食用方法」，指出有一位朋友推薦，「生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味」。美味食譜一出，馬上引爆網友討論。對此，賴清德12日晚間終於回應了，表示很多好朋友提供香蕉的新吃法，無非都是想幫助蕉農行銷，但他貼上臉書給大家參考後，「卻引起許多誤會，更有惡意攻擊為是要吃香蕉皮」。

國內香蕉生產過剩價格崩盤，蕉價低迷，不少蕉農叫苦連天。賴清德在臉書幫忙促銷香蕉，提供香蕉新食用方法，「生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味」引發網友熱烈討論，其中有人表示對於賴揆推薦香蕉新吃法，可以一起來響應；但也有不少網友質疑，「香蕉都滯銷了還吃皮」。對此，徐國勇12日接受媒體訪問時表示，院長推薦的吃法是聽聞一位黃姓女士所說，不是賴清德自己發明的。

賴清德12日晚間10點終於回應，開頭就表示最近社會各界，都很關心目前香蕉的產銷狀況，也有很多好朋友提供香蕉的新吃法，無非都是想幫助蕉農行銷。「因此有朋友推薦生香蕉帶皮水煮，然後剝皮取肉再沾大蒜、醬油的食用方法，我貼上臉書給大家參考後，卻引起許多誤會，更有惡意攻擊為是要吃香蕉皮」。

賴清德更進一步解釋，事實上，香蕉的食用方法本就非常多元，自由時報也曾在2016年6月10日的「食品自由配」專欄中，介紹過「蒜蓉香蕉」的料理方法，與這位民眾推薦的方法類似，讓大家更瞭解香蕉不同的風味。解釋完畢後，賴清德不忘貼心說，「讓我們一起多吃香蕉、挺蕉農，用具體行動支持辛苦的農民」。

PO文一出，又瞬間引爆眾多網友留言，「還沒搞清楚，重點不是教大家如何吃」、「你當行政院長能不能做點正事？整天發這種幹文廢文」、「一直補洞..沒別的事做了嗎」、「有完沒完？還在香蕉…」、「賴功德你做點正經事好不好？」、「為香蕉發稿，了不起 負責」、「院長你卻說人家是惡意攻擊，這難道不是抹黑嗎？」

(中時電子報)