推薦水煮蕉沾蒜醬挨轟 賴清德叫屈：被惡意攻擊了

推薦水煮蕉沾蒜醬挨轟，賴清德叫屈：被惡意攻擊說要吃皮。賴清德與香蕉，圖為去年他到水果的攤位推銷台南的香蕉。（資料照 季志翔攝）

友善列印
中時電子報
上圖：行政院發言人徐國勇（右）12日到台南出席公開活動時受訪表示，那是由朋友提供的老方法，非賴清德自行發明。（中央社記者楊思瑞攝）下圖：賴清德臉書PO文。（翻攝臉書）

行政院長賴清德日前在臉書推薦「香蕉新食用方法」，指出有一位朋友推薦，「生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味」。美味食譜一出，馬上引爆網友討論。對此，賴清德12日晚間終於回應了，表示很多好朋友提供香蕉的新吃法，無非都是想幫助蕉農行銷，但他貼上臉書給大家參考後，「卻引起許多誤會，更有惡意攻擊為是要吃香蕉皮」。

國內香蕉生產過剩價格崩盤，蕉價低迷，不少蕉農叫苦連天。賴清德在臉書幫忙促銷香蕉，提供香蕉新食用方法，「生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味」引發網友熱烈討論，其中有人表示對於賴揆推薦香蕉新吃法，可以一起來響應；但也有不少網友質疑，「香蕉都滯銷了還吃皮」。對此，徐國勇12日接受媒體訪問時表示，院長推薦的吃法是聽聞一位黃姓女士所說，不是賴清德自己發明的。

賴清德12日晚間10點終於回應，開頭就表示最近社會各界，都很關心目前香蕉的產銷狀況，也有很多好朋友提供香蕉的新吃法，無非都是想幫助蕉農行銷。「因此有朋友推薦生香蕉帶皮水煮，然後剝皮取肉再沾大蒜、醬油的食用方法，我貼上臉書給大家參考後，卻引起許多誤會，更有惡意攻擊為是要吃香蕉皮」。

賴清德更進一步解釋，事實上，香蕉的食用方法本就非常多元，自由時報也曾在2016年6月10日的「食品自由配」專欄中，介紹過「蒜蓉香蕉」的料理方法，與這位民眾推薦的方法類似，讓大家更瞭解香蕉不同的風味。解釋完畢後，賴清德不忘貼心說，「讓我們一起多吃香蕉、挺蕉農，用具體行動支持辛苦的農民」。

PO文一出，又瞬間引爆眾多網友留言，「還沒搞清楚，重點不是教大家如何吃」、「你當行政院長能不能做點正事？整天發這種幹文廢文」、「一直補洞..沒別的事做了嗎」、「有完沒完？還在香蕉…」、「賴功德你做點正經事好不好？」、「為香蕉發稿，了不起 負責」、「院長你卻說人家是惡意攻擊，這難道不是抹黑嗎？」

(中時電子報)

討厭空心菜？網友推薦當吸管 環保安全又營養

出新招幫農民？賴清德推水煮帶皮香蕉沾醬吃 網砲轟：又講幹話
新版身分證設計獎得主來自HTC 王… 中南部限定！自助餐一大盤才花他…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。