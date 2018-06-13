比基尼女郎泳池按摩 竟遭「水鬼」近身襲「妹妹」

2018年06月13日 00:01 中時電子報 吳家詮

中部地區一名身材曼妙女郎，假日穿著比基尼在泳池泡水消暑氣，凹凸有致的曲線引來登徒子的覬覦，有名大膽的男子，竟然潛入水中，藉泳池按摩水泡作「掩護」，伸狼爪偷襲女郎私處，直到受害女子察覺有異，嚇得大喊「有色狼」，驚動警衛將色欲薰心男子扭送警局。

檢警調查，這名「色鬼」，先是伸出腳趾輕輕處碰觸女子私處，結果受害人並沒有反應，這時嚐到甜頭的男子，見氣泡掩護奏效，女子渾然不知，於是更加壯膽，竟然戴上泳鏡潛入水中，直接伸出手指隔著泳衣偷摳女子「妹妹」，但這次卻因動作太大，女子明顯有「感覺」，嚇得急忙縮身尖叫。這時「水鬼」見事跡敗露，急忙探出水面向女子道歉，隨後裝作沒事迅速離開現場。

據「ETtoday」新聞雲報導，女子向檢方表示，當時自己以「蹲姿」按摩臀部，期間確實有感覺到陰部被觸碰，但一開始還以為是水柱，因此並不以為意，事後仔細回想才知道當時就已被「腳趾騷擾」。

不過，被告男子到案時否認有猥褻行為，辯稱當時他也在同池做氣泡按摩，不小心碰觸到女子腳踝，因此才會向其道歉；但女子卻明確描述當下情況，還表示對方是用手指碰觸她下體時並非是「碰一下而以」，而是撫摸長達數秒。

台中高分院日前接受上訴審理，法官認為女子與這名男素無糾葛，沒有理由冒著偽證的刑事風險提告，且調閱泳池監視器畫面後，發現女子第一時間立即通知救生員並報警，衡量情節並非虛構，因此認定該男猥褻行為屬實；但法官考量，事發後雙方達成和解因此判處該男5個月有期徒刑，緩刑2年。

(中時電子報)