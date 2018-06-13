世足》藍武士日本終於醒了 最終熱身賽4比2勝巴拉圭

乾貴士（左）梅開二度助日本後來居上，興奮的與隊友慶祝進球。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

陣前易帥犯兵家大忌，前兩場熱身賽又踢得一無是處的「藍武士」日本，12日對烏拉圭終於火力全開，效力於西甲皇家貝提斯的乾貴士「梅開二度」，助日本後來居上，王牌10號香川真司也在終場前錦上添花，以4比2在最終熱身賽擊敗巴拉圭，新教頭西野朗也拿下執教日本隊首勝。

日本在4月宣布撤換國家隊教頭哈利霍季奇（Vahid Halilhodžić），由原本足協的競技總監西野朗臨危受命，但上任後兩場友誼賽面對迦納與瑞士，都以0比2落敗，比賽內容也看不出亮點。

日本新教頭西野朗終於拿下上任後首勝。（路透）

最後一場熱身賽在奧地利對決巴拉圭，日本由岡崎慎司擔任單箭頭，乾貴士、香川、武藤嘉紀踢攻擊中場，由4位旅歐好手在4-2-3-1陣型中領銜主攻，儘管上半場因疏忽先丟1球，但踢出凌厲的傳導攻勢，終於展現昔日亞洲霸主的氣勢。

日本上半場就缺臨門一腳，下半場乾貴士出馬扮演救世主，第51分鐘左前場帶球內切遠射扳平，12分鐘後又接應右路低傳，於禁區內第一時間推射破門，後來居上。隨後巴拉圭在角球防守自擺烏龍，儘管終場前歐提茲（Richard Ortiz）以遠射追平比分，但補時階段香川在禁區內凌波微步過人巧射破網，仍替日本鎖定勝局。

香川真司（左）在補時階段巧射破門，替日本鎖定最後勝局。（美聯社）

日本中止在國際賽的5連不勝，攻入4球更一掃此前的進攻低潮。值得注意的是，兩大王牌之一的本田圭佑此役坐足板凳，香川真司卻踢滿全場，兩人在場上的影響力差異顯而易見，乾貴士則很有可能躋身先發11人。

日本在俄羅斯世足賽分到H組，首戰將於19日對決哥倫比亞，24日戰塞內加爾，28日與波蘭交鋒。

(中時電子報)

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