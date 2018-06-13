柯文哲連任有危險 原因竟是得罪綠營大姊頭？

2018年06月13日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一大選逼近，台北市選情眾所矚目，先前媒體公布民調，台北市長柯文哲連任支持度未過半，連任出現危機。網友分析，柯文哲從原被認為可以輕鬆連任，到如今岌岌可危，一切原因為得罪總統府秘書長陳菊，而陳菊動用資源，「就是要給柯P死」

去年柯文哲在會議上批評，陳菊任內高雄市2600億元的舉債額度，就用2400億元，未來不管誰接都很難做，而自己卻是在任內還債。柯文哲一番言論，讓高市府很「不是滋味」，時任高雄市長陳菊批柯「沒有高度」，柯一派輕鬆回應，說自己有172公分，「怎麼會沒有高度」。

《遠見雜誌》5月公布民調，5位現任首長支持度不到五成，其中台北市長柯文哲支持連任度為48%，名列危險名單中。PTT有一名J姓網友分析，認為一切遠因源自於柯「得罪陳菊」，網友指出，柯文哲冷不防地酸陳菊一把，結果陳菊動怒，殺進總統府，動用政治人脈資源，就是「要給柯P死」，還將替民進黨台北市長參選人姚文智造勢。網友直言，「這已經不是姚文智V.S柯P的戰爭了，而是陳菊V.S柯P。」

J網友指出，如果當初柯能夠嘴巴「忍一下」，不要嘴陳菊，現在民進黨和新潮流許可能「相忍一下」，幫忙出錢出力替柯拚連任。網友也說，柯要嘴綠也不是不可，但也要考慮到自己身邊是否有資源可以做後盾，「結果現在連自己有什麼後盾都快找不到了」

(中時電子報)