開房片外流！網曝助理帶路...男神酒店夜會短髮妹

2018年06月13日 00:16 中時電子報 施品瑜

短髮妹先進入飯店房間，鴨舌帽男再領高大男子進房間。（圖／翻攝自微博）

高大男子23點多步出房間後，鴨舌帽男再來接他。（圖／翻攝自微博）

大陸男星胡一天因演出《致我們單純的小美好》爆紅，成為新一代男神，但12日網上卻爆出他在飯店夜會一名短髮妹，兩人獨處2小時後，助理再來接走他，甚至有監視器畫面流出，頓時登上微博熱搜。

有網友在八卦微博「八組兔區爆料」PO出一段監視器畫面，發文稱「『疑似』胡一天在橫店某飯店夜會一位女生2個多小時。」影片裡，一名短髮、穿紅外套的女生於18:40走進房間，接著21:16分，有名戴鴨舌帽的男性領著一位穿連帽外套的高大男子出現，兩人一路上警惕地四處觀望，後來高大男子獨自進入房間，鴨舌帽男於23:30分再度現身，高大男子才走出房間，兩人一起離開。

爆料者翻出胡一天和其助理照片對比。（圖／翻攝自微博）

網友爆料疑似胡一天夜會女子。（圖／翻攝自微博）

另外，爆料網友還找出胡一天與其助理的照片對比，認為鴨舌帽男的特徵和外貌，都與助理極為相似，而看起來不知房間在哪、還差點走錯的高大男子就是胡一天，引來外界瘋猜他和女子獨處2小時，似乎關係匪淺，但也有粉絲認為影片可能遭到惡意剪輯，希望工作室出面闢謠，而爆料者同時還透露手上還有其他未公開內容，造成熱烈討論。

(中時電子報)