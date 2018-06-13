6種改寫戰爭規則的酷炫軍機

2018年06月13日 00:52 中時電子報 江飛宇

飛機由美國的自行車匠萊特兄弟在業餘時間發明，並且試圖向美國陸軍推銷，結果美軍只當飛機只是有趣的玩具而已，根本不重視。然而一戰爆發後，歐洲戰場很快就發現飛機可以偵察敵方陣地，不管是大砲數量、碉堡所在、戰壕進度全部一清二楚，所以很快就出現攔截偵察機所需要戰鬥機，然後有飛行員將炸彈帶上飛機，於是轟炸機也問世了。之後戰爭朝向立體化發展，而空中戰力也成了左右戰局的關鍵。

我們很強(we are the mighty)隨意列舉了6種具有代表意義的酷軍機，他們頗具知名度，也改變了當時的空中環境。

1.噴火戰機(Spitfire)-1938年

噴火戰機是第二次世界大戰前期最著名的戰機之一，它的高性能確保了英國不致被納粹德國徹底擊敗。獨特的蛋型機翼減低阻力，以及1000匹馬力的馬林發動機，使它達到時速580公里的高速度，這樣的性能確保了噴火戰機能與來犯的德國Bf-109戰機一爭雄長。

雖然之後美國的P-51野馬戰機性能更好，但是如果沒有噴火戰機在前期的支撐，英國可能也等不到美國參戰。

F-4幽靈戰機問世已50年，日本航空自衛隊還在操作它，可見性能確實傑出。(圖/vehicleswallpapers)

2. F-4幽靈2式(Phantom II)-1960年

這款雙引擎、全天候戰機，是有史以來第一種多用途戰鬥機，舉凡護航、攔截、偵察、轟炸樣樣都行，採用2具通用電氣J79-GE-17發動機，使它有著極強大的推進力，雖然機體很大，極速仍然達到2.2馬赫，甚至曾經是最快、最高的戰機(直至蘇聯MiG-25問世之前)。

F-4 於1960年正式服役，立即投入越南叢林戰場，能夠攜帶空對空飛彈護衛空域，也能能夠攜帶9噸的炸彈對地炸射，多才多藝的能力，影響了往後戰機設計取向，然而同時期問世的其他多功能戰機，表現的都沒有F-4來的優異。

時至今日，仍有一些國家還在操作F-4戰機，比如日本航空自衛隊。

SR-71問世於1966年，但它創下的速度紀錄(3.2馬赫)至今無飛機可破。(圖/NASA)

3.SR-71黑鳥(Blackbird)-1968年

洛克希德公司(Lockheed)開發出的SR-71，是冷戰時期最著名的高速偵察機，它的極速達到3.2馬赫以上（3950公里/小時），飛行高度也達到2萬6千公尺，這種性能如今仍無人可出其右。

SR-71至今仍有許多性能謎團，光是它的出生地就是個充滿謎團的地方，那裡叫做51區。據說SR-71的計畫開始在1959年啟動的「牛車計畫」，原先是想設計低雷達反射的匿蹤飛機，但是最後的結果是打造出極高速的飛機，然而它的極高速使它無法匿蹤，因為速度太快了，黑鳥的表面空氣被解離成電離子，雷達回波非常強烈。但是這對黑鳥來說稱不上威脅，因為它的速度已經快到有效躲避飛彈的追擊。

F-14雄貓戰機雖為長程攔截機，卻有空優纏鬥戰機的飛行性能。(圖/美國海軍)

4. F-14雄貓(Tomcat)-1974年

F-14是美國海軍最後一種遠程攔截機，它有著大雷達、大飛彈與高極速，極速可達2.35馬赫，比前輩F-4還要再快一些。機鼻的AWG-9雷達是當時探測距離最長的空用雷達，搭配射程最長的AIM-54鳳凰飛彈，稱的上是最完美的攔截機了。然而它的機動能力也一點不馬虎，拜可變後掠翼之賜，它是當時大型戰機中最靈活的，可以達到9G飛行動作，美國海軍甚至要提醒飛行員自身安全，儘量不要在飛行中超過5次大G力空中機動，以免飛行員昏迷。

F-14的知名度奇高，這與導演東尼史考特(Tony Scott)於1986年的電影作品捍衛戰士(Top Gun)有著直接關係，不但主角湯姆克魯斯一舉成為國際偶象，F-14的帥勁也廣為人知。

F-117是第一種匿蹤飛機，不管是外型還是功用，都改變了我們對戰機的想法，也畫出了所謂第5代戰機的性能指標(雖然它不算5代戰機)。(圖/美國空軍)

5.F-117A夜鷹(Nighthawk)-1983年

洛克希德的F-117A夜鷹是世界第一種從設計時就納入低雷達效果的飛機，它與前面在談到SR-71都問世於神秘的51區，設計團隊也都是著名的臭鼬小組。這個團體從1950年就致力開發低雷達敏感的外型，雖然SR-71的經驗不太成功，但是到1970年代就有了許多心得，最終得到多菱角的鑽石型可以有效消減雷達反射率。

這種隱身的空中奇蹟於1982年服役，但是一直保持神秘，外人也鮮少知道，甚至誤以為它的形號叫F-19。直到1991年海灣戰爭爆發才全面公開，大家後來知道，F-117是第一波攻擊伊拉克發電廠、變電所、軍事總部等關鍵部位的要角。自此，一種全新的科技戰爭方式，主導了往後各國的備戰思維。

EA-18G電戰機的翼尖是電子偵測艙，探知敵人的雷達站所在，而機腹有3具干擾器。(圖/vehicleswallpapers)

6.EA-18G咆哮者(Growler)-2009年

美國海軍先前的電子戰機是由A-6入侵者攻擊機改裝的EA-6B徘徊者，不過隨著EA-6B年事以高，因此交棒給了EA-18G。

波音的EA-18G電戰機是從F/A-18E超級大黃蜂改造而來，雖然外型差別不大，不過它特別著重電子訊號收集，在每個翼尖上都裝有電波接收器，能夠迅速找到敵人的雷達站與地對空飛彈陣地所在。

如果檢測到威脅，咆哮者會啟動翼下的3具干擾艙，通過發出電子雜訊壓制地面雷達，使敵方雷達失去效用。

EA-18G創下擊落F-22的紀錄，還將記錄畫在飛機上。(圖/網路)

EA-18G憑著強大的電子戰能力，成為第一種在模擬空戰中擊敗F-22猛禽戰機的角色，自此聲名大噪，也使得許多人相信F-22的剋星是EA-18G，不過這種說法只是純玩笑，電子戰機與戰鬥機不能放在同一種標準上比較。

(中時電子報)