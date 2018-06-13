飯店級公設！總太「東方悅」總價不到千萬買豪宅

總太「東方悅」總價不到千萬，加上飯店級公設，獲購屋者青睞。（圖／總太地產提供）

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總太地產「東方悅」，公共設施採用飯店式高規格設計。（盧金足攝）
全齡化社區吸引不少退休自住、換屋或是三代同堂族群入住。（圖／總太地產提供）
低總價、大坪數房型，豪宅級的外觀、質感，是總太「東方悅」銷售表現熱絡的主因。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

總太地產位在北屯區的新成屋「東方悅」，公共設施採用飯店式高規格設計，大窗景的健身會館、視聽劇院、廚藝教室

、親子遊戲室等，訴求全齡化社區，吸引不少退休自住、換屋或是三代同堂族群入住，總太地產董事長翁毓羚表示，低總價、大坪數房型，豪宅級外觀、質感，為房市行情燙金。

翁毓羚指出，位於北屯74號生活圈、水岸第一排的總太「東方悅」，公共空間規畫相當實用，穿越大廳即漫步在挑高長廊上，塑造大器典雅的空間特質，側邊盡是兼具美感與實用性的公設。

總太「東方悅」坪數規畫45到48坪，均質3到4房，建物採對稱設計，戶戶3面採光無暗房，每戶都有景觀大陽台，建材配有櫻花整體設計廚具、單層4戶配置雙併電梯，每間房間皆可擺放雙人床，並有開放式客餐廳、大空間多元利用家事陽臺

、平面停車位等設計。

「讓住戶住得舒適，就是建商品牌的口碑！」翁毓羚提醒購屋者，針對室內是否通風、採光與濕氣問題，對於人體健康影響很大，剛交屋或許察覺不到有明顯差別，但時間一久，室內濕氣與光線對家俱品質、人體健康的影響全都露，所以她堅持要求「每一戶房間、衛浴一定要有對外窗」。

她強調，這不僅是總太建築規畫的入門基礎，也帶動總太建案銷售暢旺，在北屯區推出的青境、悅來、明日三個社區達到100％完銷，入住率與產品CP值更是區域指標，「東方悅

」基地面積約1680坪，目前已銷售達8成，新完工成屋品質看的見，坐擁74號生活圈交通優勢、又位在水岸第一排，是銷售表現熱絡的主因。

(中時 )

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