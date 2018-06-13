英媒：金正恩「大獲成功」 川金協議執行困難重重

2018年06月13日 02:23 中時 王嘉源

英國廣播公司（BBC）中文網12日指出，美國總統川普和北韓領導人金正恩的歷史性會談受到全球媒體關注，但是英國《衛報》對峰會協議的可行性提出疑問。《衛報》還認為，川普和金正恩在新加坡峰會的安排，包括兩國國旗擺放、單獨會見、握手等細節，都傳達了一種平等會晤的印象，對金正恩來說無疑是個巨大成功。

這次美朝峰會被英國《每日電訊報》稱作是，在過去半個世紀當中，最離奇、最不可預料的地緣政治會議。

BBC報導說，據透露川普對金正恩承諾，如果他放棄核武器，就不會被推翻。他還提出「獨特的」安全保證，即如果金正恩遵守協議，將增加對北韓的海外投資，解除經濟制裁。美朝領導人在歷史性峰會後雙方發表聯合聲明，其中金正恩承諾無核化，川普做出安全保證。聲明還說，美朝高級官員進一步進行會談，繼續保持峰會形成的勢頭。

不過《衛報》指出，雙方的承諾措辭含糊，並未比過去美國和北韓達成的協議更進一步。川金協議的內容實施難度很大。在1994和2005年美國和北韓都曾經達成過協議，其中也有過類似的承諾。但是對於這些協議，美朝各有不同解讀，在核實問題上也有爭議，因此協議被作廢。

報導說，在去核問題上美朝雙方理解的差距很大。華府要求北韓盡快完全解除核武裝，但是平壤希望雙方以平等身分談判，對談判不設最後期限。

國際廢除核武運動（ICAN）的負責人菲恩發推特說，「我們支持外交與和平解決方案。但是如果沒有就解除核武裝達成協議，（峰會）就成了歡迎加入核俱樂部的盛大招待會。「

另據美國之音中文網報導，前香港城市大學政治學教授鄭宇碩說，能談就是突破：「基本上，美國能夠跟北韓坐下來談，是一個相當大的突破。起碼以後動武的可能性就降低很多。當然，在大家互信相當低的環境底下，目前達成全面的協議比較困難。美國和北韓能夠繼續談下去，已經是相當不錯的成績了。」

媒體關注無核化的不可逆轉和核實問題，川普說，棄核與核實技術上講非常複雜。核實將由美國以及國際專家進行。對此，鄭宇碩表示，實現朝鮮全面棄核，將涉及很多技術細節，不可能一蹴而就，而且很容易出現反覆。

《衛報》報導說，今年新年的時候金正恩說，北韓完成了形成核嚇阻能力的任務，自那以後就中止了核試驗和飛彈試射。據信北韓至少擁有20多枚核彈頭，包括熱核炸彈。北韓還快造出能把核彈頭投送到美國本土的長程洲際彈道飛彈。

就在幾個月前，金正恩和川普還互相攻擊，並作戰爭威脅。去年9月川普在聯合國大會演說中發誓說，如果北韓威脅到美國或其盟邦，將徹底摧毀北韓。隨後金正恩在一份聲明中說，「膽怯的狗更會叫」。金正恩還說，川普「分明不是一個政治人，而是愛玩火的惡棍、流氓」。

這次北韓官媒朝鮮中央通訊社說，美朝峰會討論「朝鮮半島永久持續的和平機制」。《每日電訊報》報導說，金正恩被告知，一個無核化北韓才是最安全的北韓。

BBC指出，《衛報》專欄作者理查德·沃爾夫站在美國盟邦立場上說，與一個好戰、難以預料、而且掌握核武器的領導人談判總比不談好，因此任何說服川普的努力，儘管不會成功，但總能令人鬆一口氣。

這位專欄作者似乎不看好川普與「世界最壞的獨裁者」舉行會談。他說川普在外交上也我行我素，給世界帶來意外。只要川普高興，只要他不走向戰爭，美國盟邦就能在川普任期結束後收拾殘局。

(中時 )