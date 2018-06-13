佩甄與老公冷暴力 望窗外難過到淚崩

2018年06月13日 02:24 中時 蕭雅玲

佩甄自爆與老公曾冷戰到形同陌路。（盧褘褀攝）

佩甄與醫生老公王祚軒結婚滿10周年，最近她推出新書《愛的十年之養》，書中透露，原本2人協議老公到大陸拼醫美事業5年，結果一去去了7、8年，夫妻倆因聚少離多，差點爆發婚姻危機，還因此吵架、不開心，甚至感情down到谷底，當時兩人冷戰長達2個多月，那陣子她經常看著窗外，眼淚不自覺流下來，後來發現不能這樣下去，於是跟妹妹訴苦後，決定主動找老公討論，才化解當時的「冷暴力」。

回想夫妻倆冷戰時的狀況，她說，「夫妻不可能不吵架，但吵架後最重要是要知道怎樣去扭轉情勢。」她認為夫妻大聲吵架並不是最嚴重的情況，在婚姻出現危機時，兩人相處眼人「形同陌路、漠不關心」的狀態，「他過他的、我過我的，他在大陸、我在台灣，我拼我的、他拼他的事業，有段時間他沒有在關心我，也不管我今天過得怎樣。」當時佩甄覺得老公的心並沒有放在自己身上，而感到很難過，甚至整天胡思亂想，「想等著看他怎樣，心想愈不理他，看他會不會過來理你。」這樣的想法卻反而是反效果，時間久了對夫妻的感情也是最傷的，她透露，那陣子覺得他很煩，還因此跑去跟小孩睡，不想跟老公同房。

為了讓婚姻繼續走下去，在老公去大陸拓展醫美事業時，夫妻倆討論過很多次，「他希望我不要工作，可以陪他到大陸，有一陣子我有跟他一起飛，飛個幾天回來，做這樣的分配，來來去去去了好幾次，後來發現這樣我更累，最後選擇留在台灣照顧小孩、拼事業。」她表示，自己已經不接節目通告，現在手邊只有自己的兩個節目在做，加上手邊還有業配、置入、直播工作，足以讓她忙翻天，所以最後還是選擇留在台灣，經營自己的事業與照顧小孩。

她透露，曾經想過舉家搬到大陸住，但因為爸媽、公婆年紀都大了，看著他們一天天的老，不想遭老人怨，在跟老公討論過後，還是決定留在台灣陪在他們身邊。而老公一個月，至少有半個月在大陸工作，沒時間陪小孩，但回台期間她會要求老公每天一定得回家吃晚餐，增進與小孩相處的感情。

(中時 )