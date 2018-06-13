賴東賢探索深山 險境中暴露吃貨本性

賴東賢與賴俊龍造訪尼泊爾深山部落。（圖片提供：三立）

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賴東賢與賴俊龍主持《愛玩客》，日前隨著外景團隊遠征尼泊爾深山探訪神秘養蜂族群，歷經三天三夜的各種交通工具抵達目的地，賴東賢的老闆劉品言本來要求他到每個地方都要報平安，但賴東賢無奈笑說：「根本沒辦法。」這次的尼泊爾外景，賴東賢、賴俊龍和整個團隊幾乎每天都睡路邊，幾乎沒有睡過正常的床，兩人第一次合作主持就在短短時間內默契十足，歸功於這些刻苦共患難同房的日子。兩人才主持兩集節目至今已經一起睡了二十幾個夜晚，連賴俊龍女友都忍不住吃味：「到底誰才是你女朋友？！」讓他聽了哭笑不得。

賴東賢這次主持《愛玩客》隨節目到處跑，上周播出就被粉絲發現曬黑三個色階，但也稱讚他：「越來越有男人味。」賴東賢自己很驕傲因為主持工作換來漂亮膚色，他也透露自己其實有塗助曬劑，賴俊龍聽到在旁笑說《愛玩客》節目在幫賴東賢「走向男人之路！」然而，極限運動都難不倒「體力怪物」賴俊龍，但在鏡頭前說話卻讓他連連卡關，因為成熟穩重的他，在機場錄製開場畫面時因為太過冷靜，害得導播頻頻喊卡，要求他「再開心點！」，次數多到差點沒把他逼瘋。此次探訪尼泊爾高山中的採蜂人，賴東賢與賴俊龍兩人也入境隨俗體驗養蜂人生，賴俊龍被叮得滿頭包，只能邊採蜂邊把蜂針拔下，反觀一旁賴東賢完全沒有被叮，還展露「吃貨本性」邊採邊吃蜂蜜老神在在，直呼：「好幸福！」

(中時 )

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