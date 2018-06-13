「雙城論壇」延宕 新北市與上海熱度反超

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林勁傑

「雙城論壇」延宕，新北市與上海熱度反超！新北市政府新聞局長張其強12日，應上海電視節組委會之邀低調前往上海，參加第24屆上海電視節。這是繼新北市長朱立倫3月訪問上海後，新北市第一個局處首長再接棒訪滬。14日他也將至上海同濟大學，舉行「新北市紀錄片獎」展映活動。據悉，這是上海首次邀請台灣具官方身分人士，參加上海電視節；更是有台灣紀錄片首度在大陸，以城市名義舉行放映。

由於當前台北市長柯文哲因「白綠關係」和競選連任焦頭爛額之際，今年「雙城論壇」命運未卜，柯文哲在年底大選前更不可能觸碰此事，籌備進度近乎停擺。因此，目前新北市與上海間的「城市交流」熱度頗有超越台北市的跡象。

新北市府有關人士透露，其實兩城市間的「實質性」交流一直很熱絡，聯繫密切。至於是否會進一步舉行「城市論壇」？該人士坦言，按目前兩岸氛圍不太可能，況且依我《兩岸人民關係條例》地方政府與對岸要締結任何協議都需經過陸委會同意，地方政府不可能擅自輕舉妄動。

上海電視節規模盛大，主辦單位為國家廣電總局、央視及上海市政府，台灣亦有多家電視台參展。昨日，張其強先是參與電視節相關論壇，而14日，他將代表新北市新聞局至上海同濟大學藝術與傳媒學院，舉行新北市紀錄片獎展映活動。值得注意的是，今年進入第8年的「新北市紀錄片獎」經營有成，儼然成為國際華語紀錄片重要獎項，並得到陸方注意，甚至獲邀登陸公開放映。

新北市此次將放映5部紀錄片，全都是在歷屆新北市紀錄片獎獲獎影片，包括一部記錄新北金山一項快失傳的捕魚技術名為「蹦火」，以及描述東南亞華人辛苦奮鬥的「遙遠之地」等。

(中時 )

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