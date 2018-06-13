6月13日三大報頭版要聞

2018年06月13日 07:05 中時電子報 綜合報導

@中國時報

川金會取得歷史性重大突破，美國總統川普和北韓領導人金正恩12日簽署協議並發表聯合聲明，為朝鮮半島無核化及美朝關係正常化跨出一大步。金正恩承諾「朝鮮半島完全無核化」，川普則承諾為北韓提供「安全保障」，另表示會停止美韓聯合軍演，並在不久後聯合中國宣告韓戰結束，川普表示他會在適當時間訪問平壤，也會在白宮迎接金正恩到訪。

川金會落幕，美國可望取消美韓軍演，對照當前兩岸關係，政大東亞所名譽教授邱坤玄表示，兩岸官員會面是循序漸進過程，川金會不乏國際政治博弈算計，但至少讓目前東亞呈大和解方向。他直言北韓成功打開局面，唯獨台灣困鎖一方。

美國在台協會（AIT）台北新館昨天在內湖落成，它與大直國防部，只有數街之隔；AIT新館啟用，正趕上台美關係新局面。從大直走到內湖，很近，可以預見，台美國安和軍事關係也會益形密切。

2018苗栗縣長選舉，國民黨徵召競選連任的縣長徐耀昌、民進黨則禮讓無黨籍頭份市長徐定禎，另國民黨籍前縣長劉政鴻仍不排除參選；根據旺旺中時媒體集團最新民調，不論是「雙徐」對決，或分裂的藍營對戰已整合的泛綠，徐耀昌分別以46.5％、56.9％的支持度大幅領先，就連政黨推薦的縣議員參選人也以國民黨較受青睞，可知苗栗仍維持藍大於綠的基本盤。

@旺報

北韓領導人金正恩與美國總統川普的世紀會談引發全球注目，總給人封閉印象的北韓，可能將在金正恩帶領下走向開放。中國人民大學外交系主任李慶四指出，金正恩的過往經驗，可能帶領北韓走向開放、帶領北韓的人民過上好日子，未來北韓會變成怎麼樣，金正恩無疑會發揮很大的影響。

北韓領導人金正恩與美國總統川普在新加坡展開「川金會」，象徵著朝鮮半島核危機或將逐步趨緩，連帶與北韓僅一江之隔的大陸東北三省，也可望藉此迎來經濟春天，分析人士指出，撇開經濟面因素不談，因北韓而起的核危機，一直是各路資本不敢靠近東北的因素之一，如今這個風險一旦解除，則過去「投資不過山海關」的魔咒或能就此打破。

大陸的人均GDP（國內生產毛額）去年已突破8000美元，正向1萬美元叩關。隨著國民所得的日益提高，大陸中央也動腦筋準備進行個人所得稅改革，特別是各界最關注的免稅額提高。據專家剖析，為了滿足人民的生活需求，這次稅改有機會將個所稅免稅額起徵點提高至5000元（人民幣，下同），同時也會考慮增加扣除額項目，讓老百姓的可用所得可以多用於消費。

距北京2680公里，距海口452公里，距三亞339公里……，這裡是海南省三沙市的永興島，也是大陸最南端的地級市。小小的永興島，麻雀雖小，五臟俱全，好幾年前就能上網。並且賓館裡還有Wi-Fi，可以行動支付。近年來，三沙各島礁相繼建成海水淡化設備，緩解了淡水之急。為防止汙染，垃圾分類超嚴格，玻璃瓶不能帶上島。

@工商時報

台股股王大立光昨（12）日舉行股東常會，執行長林恩平一口氣釋出多項喜訊！他表示，6月訂單雖與5月相當，但7月份就已全滿，除努力提升良率之外，去年底啟用的新廠持續擴充新產能。林恩平指出，就算手機的數量不變，但光學鏡頭的需求還在增加，他還透露大立光正在積極尋找「總面積約3～4萬坪、比目前廠區大一倍」的土地蓋廠，並希望能獲得政府協助。

美國總統川普與北韓領導人金正恩周二在新加坡完成歷史性的峰會，美朝領袖會後發表聯合公報確認朝鮮半島去核化與建立新關係的協議。川普在國際記者會上宣稱，金正恩已承諾將立即展開完全去核化，美國則將停止美韓聯合軍演以示善意，川金必將「再會」。川金會雖圓滿落幕，但整體成果在市場預期之內，且有關去核化的具體內容與時程仍未敲定，導致全球金融市場反應相對平淡，日股收盤僅小漲0.3％，韓國股匯則雙雙收低，歐股開高走低，英國與法國股市尾盤分別下跌0.3％與0.2％。美股開小高盤後拉回，開盤半個小時道瓊工業指數下跌23點或0.1％，標普5百指數在平盤附近狹幅波動。

川普政府日前剛宣布，已就禁售令和中興通訊達成和解，中興並在昨（12）日晚間宣布復牌。但是美國參議院的兩黨議員表示，將在本周發起立法表決以恢復對中興的處罰。

全球矚目的美國總統川普與北韓領導人金正恩的「川金會」，昨（12）日在新加坡舉行。耐人尋味的是，峰會結束後金正恩就急著搭乘中國出借的專機返國，有消息傳出，金正恩將先到北京與中國國家主席習近平會面，晤談本次與川普的會談細節。外界咸認，今後中國在美國、北韓互動上仍將繼續扮演關鍵角色。

(中時電子報)