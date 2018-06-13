台高教正面臨最大危機 專家：應關掉一半大學

2018年06月13日 07:53 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣少子化衝擊日益嚴重，首先面臨最大衝擊的就屬台灣教育，未來將面臨到招不到學生的困境，位在高雄的「高美醫護管理專科學校」就宣布今年8月起全面停招，成為近4年來第三所退場的台灣高校。長期研究高等教育的暨南大學教育政策與行政學系教授翁福元指出「台灣根本不應該有這個多大學，關掉一半才算是正常高教發展」。

根據中評社報導，翁福元強調台灣高教退場，除了是少子化原因外，其實台灣人才早就在流失中，過去台灣社會流行一句話「來來來，來台大;去去去，去美國」當時台大畢業生都到美國，為何當時政府並不緊張？反而是台灣人才往大陸去，政府才開始緊張，其實就是意識形態的問題，今天若是換成國民黨執政，這也就不會是問題。

翁福源也指出，高美醫專的退場，就是起因於錯誤的政策，當年政府廣設大學，根本就是為了選票，其實台灣根本就不應該有這麼多大學，現在政府應該做了就是讓原本畸形的發展，回到正常的高等教育發展。翁也預估，在這波少子化的衝擊下，應該要關掉一半的大學才能回歸到正常。

另外，翁福元也指出，讓多一點的陸生來台就學，對於台灣高教也是有幫助的，再大陸的惠台政策之下，這些都不是問題。從他兩岸各大學講學的經驗來看，台灣的高等教育普遍素質都不錯，如今大陸來台交流，最多數就是教育團，所以如果屏除政治因素，台灣的大學對吸引大陸學生來台就學是有競爭力的。

(中時電子報)