民進黨執政「政府失靈」軌跡一模一樣？唐湘龍曝主因

前總統陳水扁(左)、總統蔡英文(右)。（本報資料照片）

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中時電子報

為了打擊網路假新聞，民進黨立委邱志偉等人提議修改《社會秩序維護法》，在網路散布假新聞最重可拘留3天，引起社會譁然。對此，資深媒體人唐湘龍說只要民進黨執政，打擊假新聞的需求就會特別強烈。為何民進黨執政，「政府失靈」的軌跡一模一樣？「只要看陳水扁接下去六年的歷史，就彷彿從水晶球裡頭看見台灣未來」。

綠委邱志偉、蘇震清提案修改《社會秩序維護法》第63條條文，新增「未經查證在網路散播傳遞假新聞、假消息，足以影響公共之安寧秩序者」，將會處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，法案目前交付委員會審查。

對此，唐湘龍在雅虎奇摩論壇發文指出，打擊假新聞的這種情況不只是蔡英文，陳水扁時代就有。他說陳水扁執政後就開始鼓勵推動「廣告主協會」，用廣告預算威脅媒體就範，當時的新聞局空前囂張編列置入行銷預算，成為第三大廣告購買力量，新聞局還成立了「電視妙管家」，開始對電視節目評鑑起來。「結果，得到預算的、得到『好蘋果』的，全都是深綠綠到黑的媒體」。

唐湘龍說陳水扁執政的第二年，就全面且強力打壓媒體，重傷言論自由，蔡英文也在執政的第二年開始。「為什麼這麼巧？為什麼民進黨執政，『政府失靈』的軌跡一模一樣？你只要看看陳水扁接下去六年的歷史，就彷彿從水晶球裡頭看見了台灣的未來」。

「民進黨用完完全全詐騙集團的手法、說法，騙到了政權」。唐湘龍說台灣製作假新聞的經典，幾乎全都是深綠的媒體。一執政就開始嚴打新聞，真的是如假包換的「做賊喊捉賊」。唐說若發佈、報導新聞就要抓去關、坐牢，這個政權早就崩潰了。唐直言，「民進黨長時間就是假新聞的最主要散播者、受益者，實在沒有資格裝清純」。

(中時電子報)

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