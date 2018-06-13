蔡英文為何要力挺吳音寧？「圍魏救趙」搶救高雄陳其邁選情

蔡英文總統（右圖）出手搶救北農總座吳音寧（左圖）。（合成圖／本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

台北農產運銷公司總經理吳音寧在議會答詢像木頭人，鬧出買殘菜、吃魚翅宴、送洋酒糗事，並危及民進黨執政形象。最後讓蔡英文總統以執政黨主席之尊，下令全黨為她保駕護航。政治觀察者富權指出，蔡英文出手目的在搶救高雄市陳其邁選情，穩住南台灣綠色版圖。

據《中評網》引述政治觀察者富權評論文章指出，北農總經理吳音寧的前任韓國瑜，在空降高雄出任國民黨市黨部主委，並被徵召為國民黨高雄市長提名人之後，以其個人特質符合南部人的口味，再經努力耕耘，扭轉高雄人偏綠傾向，人氣漸旺，所到之處都受到熱烈支持。除喚起國民黨支持者的信心和熱情，也爭取到部份綠營支持者的擁護，就連具有深綠背景的三大教會也先後向他發出了邀請。原來預估躺著選也可以當選的民進黨參選人陳其邁，選情開始告急。儘管韓國瑜不一定能扳倒陳其邁，但這也向民進黨中央敲響了警號。

在此時，吳音寧被冠上看不懂財報的「高級實習生」，吳越顯得無能就更凸顯韓國瑜的能幹。所以只要吳音寧一天不止血，韓國瑜能幹形象就更會在高雄選舉發酵。因此，蔡英文出手搶救吳音寧，洗刷吳音寧無能罵名，才能止住這個勢頭。然後，檢方查察北農業務推廣費案情，除約談吳音寧外，韓國瑜也成對象之一。由於韓國瑜已經離開北農超過十四個月，如今卻被北檢傳喚，因而有國民黨人士表示，這是「圍魏救趙」之舉，既是要救吳音寧，更是要救陳其邁。

因此，吳音寧其實並不是蔡英文真要保的對象，蔡英文要保的是陳其邁。

(中時電子報)

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