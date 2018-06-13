嚴防致災豪大雨炸全台 一張圖看懂降雨熱區怎麼下

2018年06月13日 08:42 中時電子報 簡怡欣

今日晚上西南季風挾帶的水氣就會抵達台灣附近，滯留鋒面建立，由南往北在各地陸續出現陣雨。圖/天氣風險 WeatherRisk臉書

端午節連假溼答答！受滯留鋒面及西南氣流逐漸北移，今（13）日下半天天氣將變天，氣象公司「天氣風險 WeatherRisk」整理出這周末期間各地降雨熱雨圖，這波雨勢熱區將從中南部平地、山區，隨著時間延伸到北部沿海、平地一帶，全台灣都將有明顯陣雨，雨勢愈晚愈強，降雨最明顯時間點在今日午後到後天，北部、中部降雨時間落在明天到周六，下雨時間比較慢。

天氣風險 WeatherRisk指出，今日晚上西南季風挾帶的水氣就會抵達台灣附近，滯留鋒面建立，由南往北在各地陸續出現陣雨，南高屏出現大雨以上等級、恆春半島跟屏東有豪雨以上的雨勢機率大，提醒民眾出門記得攜帶雨具之外，沿海以及低窪地區也要慎防淹水，做好可能的防災準備。

天氣風險公司天氣分析師、氣象主播賴忠瑋表示，明（14）日隨著太平洋高壓再往西延伸，南方的鋒面雲系將會逐漸北抬到台灣，除了有鋒面的不穩定帶可以造成明顯的對流之外，西南風源源不斷的供應水氣，將使得對流雲系有持續發展下去的條件，代表會有持續性的雨勢，空檔將非常少，會有種盼不到雨停的感覺。且在鋒面及西南風水氣的天氣系統中，也很容易有俗稱小渦旋的小範圍低壓生成，容易加強降雨的強度。

賴忠瑋提醒，預計這種情況將可能持續好幾天，從明日開始鋒面北上之後，幾乎沒有南北之分的，幾乎全台灣都將有明顯陣雨，後天到周日鋒面將持續滯留在台灣附近，若太平洋高壓沒有明顯往西伸讓鋒面再北抬遠離台灣的話，不穩定的天氣甚至可能延續到下周三之前。

(中時電子報)