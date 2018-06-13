美國將軍要匯300萬美金？熟女險遭詐

詐騙集團合成國外男子與美國前總統歐巴馬的照片，謊騙婦人自己是美國將軍，藉以行騙。(林欣儀翻攝)

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中時

住在南投的40歲陳姓婦人遭詐騙集團鎖定，藉由網路合成照片偽裝為美國支援聯合國派駐中東的將軍，與陳婦透過網路交友、兩人陷入熱戀，對方還佯稱匯了300萬美金要給陳婦，但需先繳交6300美元手續費才能領，所幸陳婦到銀行匯款時被行員發現行跡怪異，才揭露這起詐騙事件，免於受害。

陳婦告訴員警，透過網路交友結識一名國外男子，他自稱是美國支援聯合國派駐中東「維和部隊將軍」Derrick（德瑞克），兩人透過社群網站「臉書」互通訊息，對方還傳來他與美國前總統歐巴馬的合照，讓自己信以為真。

警方指出，詐騙集團成員假冒該美國將軍，利用網路不斷對陳婦發動溫柔攻勢，取得她信任後，更謊稱為表達自己的心意，已透過聯合國銀行匯款300萬美金，要給陳婦當見面禮。

警方說，詐騙集團接著謊稱，因300萬美金屬於大筆匯款，陳婦必須先繳交「銀行轉帳費2550美金」、「銀行處理費1850美金」及「國家安全局1900美金」，總共6300美金的手續費用，才能將300萬美金款項順利匯抵台灣。

陳婦信以為真，到台灣銀行南投分行準備匯款，卻因她坐在櫃檯前不斷滑手機、且匯款地點又是罕見的「Cambodia柬埔寨銀行」，引來行員注意，立即通報保七員警關切。

警方說，員警透過網路「以圖搜圖」的方式查證，確認陳婦提出的照片都是合成的，且美國根本沒有這名Derrick上將，才幫助陳婦免於受騙。

(中時 )

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