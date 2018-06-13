陸生共諜周泓旭案 新黨成員王炳忠多人被起訴

王炳忠。(報系資料照 郭吉銓攝）

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涉違國家安全?王炳忠住處遭檢警破門搜索

檢調偵辦陸生共諜周泓旭案，案情有重大發展！台北地檢署經過數月蒐證，認定周接受大陸國台辦指示，以資助方式吸收新黨成員王炳忠等人協助運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」，在台發展組織，13日依違反國家安全法發展組織罪嫌起訴周泓旭、新黨青年軍王炳忠多人，另部分涉案人士獲不起訴處分。

北檢預計稍晚10時30分，舉行記者會，對外說明這起共諜案。

另周泓旭被控受中共「台灣民主自治同盟」託付，來台接觸外交官並收集情資，高院依違反國安法發展組織未遂罪判周1年2月徒刑，並在5月8日因周刑滿，將周釋放，但裁定限制出境，高檢署已向最高法院提起上訴。

今年1月，北檢曾將周泓旭吸收新黨發展組織案，併案高院審理，但高院認為沒有裁判上一罪關係，退回北檢調查。

檢調因持續還原周被查扣的電腦，並派員跟監蒐證王炳忠等人，掌握涉案事證，上月陸續約談王炳忠、新黨成員侯漢廷、林明正、王炳忠父親王進步，會計曾琬淨5人到案，訊後依國安法將5人改列被告，並限制出境、出海、住居。

檢調懷疑，周利用新黨「星火T計畫」，結識軍方人員並拓展人脈，訂定分級獎金制度，物色軍方人員並深化交往，以發展組織。林明正提供彭姓、蘇姓、羅姓、丁姓、王姓等5名軍方友人的年籍資料及合照，侯漢廷另提供邱姓軍人資料，被周列為發展組織成果。

檢調懷疑，周在年終工作報告上，記載燎原網站由國台辦全額支持，截至2015年底，啟用資金實到20萬美金，因王炳忠父親保管不慎遺失2萬，目前可用資金有18萬美金，初期網站建設營運所需含房屋購置頭期款約400萬台幣，甚至提及國台辦許諾今後3年每年資助1500至 1600萬台幣由王使用。

(中時 )

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