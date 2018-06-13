羽球》是選手不是藝人 戴資穎請「穎迷」把她當一般人

2018年06月13日 09:06 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

女單世界排名第一的羽球好手戴資穎，以出色球技受到許多球迷歡迎，私下出門難免會被認出來、要求合照，讓還不適應面對大眾熱情的小戴相當苦惱，透過社群網站抒發心情，希望「穎迷（戴資穎粉絲名稱）」給她私人空間。

戴資穎透露，自己的個性不喜歡私下被打擾，她很想試著大方跟認出她的人談話，幾次下來發現還是很難，面對民眾問她是不是戴資穎時，她通常不答話、或是點頭，再不然就是調皮地回應「不是」，雖然知道這樣會令喜歡她的人傷心，但她相信「穎迷」都是真心喜歡她，希望互相體諒。

戴資穎並說，自己只是因為羽球而變得不平凡，謝謝「穎迷」這麼喜歡她，但她不是藝人、明星，而是單純的運動選手，沒接受過面對大眾的訓練，她會慢慢學習、成長，也希望「穎迷」下次遇到她時，把她當一般人就行了。

(中時電子報)