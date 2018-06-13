羽球》是選手不是藝人 戴資穎請「穎迷」把她當一般人

世界球后戴資穎不適應私下被球迷認出，合照、聊天的情形，希望球迷給她私人空間。（路透資料照）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

女單世界排名第一的羽球好手戴資穎，以出色球技受到許多球迷歡迎，私下出門難免會被認出來、要求合照，讓還不適應面對大眾熱情的小戴相當苦惱，透過社群網站抒發心情，希望「穎迷（戴資穎粉絲名稱）」給她私人空間。

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戴資穎透露，自己的個性不喜歡私下被打擾，她很想試著大方跟認出她的人談話，幾次下來發現還是很難，面對民眾問她是不是戴資穎時，她通常不答話、或是點頭，再不然就是調皮地回應「不是」，雖然知道這樣會令喜歡她的人傷心，但她相信「穎迷」都是真心喜歡她，希望互相體諒。

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我想說自己不是一個對於大眾很大方的人，私底下出門到時候，因為我比較少跟陌生人說話+常常有人來問我是不是戴資穎，第一直覺腦中的回答：不是（也會真的說出口），因為說了不是之後可以省去很多後面的事情😆 當然遇到我篤定是我的時候，不要問我是不是戴資穎，直接要求拍照可能可以拍照的機率會多了一點點（當然還是要看當時情況決定），雖然我覺得我這樣說的時候一定會有很多人討厭我，為什麼我要這樣？為什麼我不讓那些幸運遇到我的人可以拍照？ 我只能說...這真的是我的個性，我就是這樣，我不喜歡私底下的時間被打擾（這無法避免，我知道），當然我常常看到很多人可以自然的去面對一切，我也很想試著很大方的跟你們面對面談話，但我經過幾次之後發現還是無法，在面對是不是戴資穎這個問題的時候，我通常是不說話，再不然就是點頭，再不然就是回答不是...知道自己的做法可能會讓很多喜歡我的人傷心，但那就是我...請體諒我，因為我是一個因為羽球，而變的不平凡的戴資穎...我謝謝你們喜歡我，但也希望你們同時能夠包容我，我不是藝人，不是明星，只是一個單純的運動選手，沒有受過什麼面對大眾的訓練，都是這樣遇到很多事情之後慢慢學習和成長的。 所以有機會遇到我時，請把我當個一般人就行了，好嗎？🤙🏻🤙🏻🤙🏻 在這裡跟你們說這些，是因為我知道你們都是真心喜歡我的人，我也希望我們能夠互相體諒，這幾次出門被認出來，我已經都有試著同意拍照了（之前不同意，是因為真的很不喜歡被打擾）～～ 謝謝你們看完這文章，期待我自己能夠更滿足大家，但不要太期待，不過我會試著改變😆

Tai Tzu Ying 戴資穎（@tai_tzuying）分享的貼文 於 張貼

戴資穎並說，自己只是因為羽球而變得不平凡，謝謝「穎迷」這麼喜歡她，但她不是藝人、明星，而是單純的運動選手，沒接受過面對大眾的訓練，她會慢慢學習、成長，也希望「穎迷」下次遇到她時，把她當一般人就行了。

(中時電子報)

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