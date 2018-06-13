憂蔬果供應量及價格不穩 陳金德視察宜蘭果菜批發市場

宜蘭代理縣長陳金德（手持水果者）13日一早前往宜蘭果菜批發市場了解蔬果供應情形及市場 價格是否穩定，並當面向攤商訪價寒暄。（胡健森攝）

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宜蘭代理縣長陳金德（手持水果者）13日一早前往宜蘭果菜批發市場了解蔬果供應情形及市場 價格是否穩定，並當面向攤商訪價寒暄。（胡健森攝）

端午節將至，民眾對蔬果及肉品的需求量也跟著增加，宜蘭代理縣長陳金德13日一早前往宜蘭果菜批發市場了解蔬果供應情形及市場價格，對宜蘭穩定的供應狀況表示滿意；對於香蕉、鳳梨等產地價格偏低問題，陳金德說，這可能牽涉到產量增加以及盤商是否有聯手壟斷市場的問題，主管單位農委會應該好好去了解。

陳金德一早在縣府農業處長游憲廷以及宜蘭縣果菜運銷合作社幹部等人陪同下，巡視宜蘭果菜批發市場的運作狀況，陳金德除逐一與攤商握手寒暄，也仔細詢問價格及供應狀況，攤商們也熱情相迎，同時當面反應冷凍空間不足、希望爭取抽水站等問題。

陳金德在巡視完畢後表示，宜蘭縣蔬果供應狀況相當穩定，不管是本地生產或是從南部甚至從國外進口的蔬果，供應端午節民眾所需沒有問題。

陳金德並表示，他個人有明顯的感覺，就是各種蔬果還是宜蘭本地生產的比較好，再次證明宜蘭真的是塊寶地，雖然農業生產面積無法與南部比較，但宜蘭縣農產品的品質以及透過正確的行銷方式，都可以讓農民獲得更好的利潤，這也是縣政府責無旁貸的責任，縣政府一直努力推動「宜蘭品牌」，就是要讓大家都了解，只要是打著「宜蘭品牌」，就一定是比其他地方的產品要好。

對於攤商反應冷凍空間不足以及設置抽水站等問題，陳金德也給予正面回應，如果是擺放移動式冷；凍櫃，不需要申請建照，也沒有涉及原計畫變更等問題，他將會在重新審視相關文件及規定後，迅速地做出決定另外在興建抽水站部分，縣府將會協助爭取納入前瞻計畫優先施作項目。

(中時 )

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