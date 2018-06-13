與金正恩一起吃冰淇淋 川普：敵人將成未來好友！

2018年06月13日 09:17 中時電子報 李靖棠

昨日（6/12）於新加坡迎來世紀盛會，一向被視為世仇的美國與北韓，雙方領導人正式同台會面，在東道主新加坡款待下，川普（Donald Trump）與金正恩（Kim Jong Un）在進行閉門會議後，於事後的記者會上表示，「70 年前半島發生血腥的戰爭，有眾多無辜性命喪生，這場戰爭直至今日仍尚未終結，但我們相信、戰爭很快就會停止。我誠摯地相信，過去的敵人可以成為未來的好友，未來的世界和平將從今日開始！」

據路透社（Reuters）報導，川金兩人共同簽署的協議大致有4項重點：

Menu for Trump/Kim Jong-un working lunch:

Prawns, short ribs, pork fried rice, ice cream.

Detailed menu: pic.twitter.com/fN4DmaO5ik — Mark Knoller (@markknoller) 2018年6月12日

1.美國與北韓將依照兩國人民對和平與繁榮的渴望，致力建立嶄新的關係。

2.美國與北韓將攜手同心，在朝鮮半島上建立永續而和平穩定的政權。

3.重申北韓與南韓在4月底達成共識的《板門店宣言》，北韓承諾將會邁向完全去核化。

4.美國和北韓承諾找回戰俘（POW）／戰爭任務失蹤士兵（MIA）的遺骸，包括將已經辨別身分的遺骸送回。

除了場內的嚴肅的政治、軍事和經濟議題外，川普與金正恩的餐桌也成為本次峰會的重點之一，本以為「漢堡、薯條」等美式速食又將上桌，但在新加坡主辦國的巧妙安排下，讓整個宴會顯得非常隆重。不過，在甜點一塊，仍為兩位狂人保留了一點「童心」，讓兩名日理萬機的領袖共同享用冰淇淋，解一解赤道的暑氣和會議的壓力。

(中時電子報)