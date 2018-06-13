影》大陸國足無緣世界杯 改派百萬蝦兵出征俄羅斯

2018年06月13日 09:49 中時電子報 喻華德

2018世界盃將於明日開賽。據《新華社》香港分社7日報導，中國大陸國家足球隊此次未能晉級，無緣參賽。但中國大陸另外派出十萬隻湖北荊州小龍蝦，經由「一帶一路」的中歐班列，讓俄羅斯球迷與現場參與的各國球迷也能體驗在大陸很多人享受「吃小龍蝦、喝啤酒、看足球賽」的生活方式。

搭載十萬隻湖北產小龍蝦的中歐班列在六月初由湖北武漢啟程，將於六月中旬抵達莫斯科。而這批「吮指小龍蝦」，包含麻辣、蒜香、十三香（13種具有特色香味的中藥材）等多種口味，被《新華社》稱為「世界盃版小龍蝦」。

據相關負責人表示，世界盃版小龍蝦是加工後的調理食品，只要加熱5分鐘即可食用。為確保品質，採用冷鏈運輸，將供應給俄國的餐館和酒吧。此外，俄羅斯並非中國大陸小龍蝦的主要出口國，這次世界盃也成為試水溫的機會，推特上有愛好美食的俄國網友對大陸小龍蝦出口到俄國感到興奮。

大陸所稱的「小龍蝦」，英文為Crayfish，在臺灣稱為「淡水螯蝦」。冷鏈(Cold Chain)，是「冷凍冷藏供應鏈」的簡稱，泛指冷藏冷凍類食品從原材料供應物流、食品工廠內生產物流、貯藏運輸物流至販賣銷售物流等，各個環節中始終處於規定的低溫環境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程。

河北石家莊駛往白俄羅斯首都明斯克的中歐班列在2日首發，全程約9600公里，路程約時間15天。採用40英尺貨櫃運輸，全程運輸時間比傳統海運減少70%。大陸此次以中歐班列運送小龍蝦（淡水螯蝦）至俄國。（圖/中新社 107年6月2日）

另外中歐班列在5月23日創下開通以來貨櫃進場的最高數量。2日，由河北石家莊至白俄羅斯首都明斯克的中歐班列首發。5月21日，西安「長安號」首發跨境電商物流專列。顯示中國大陸的「一帶一路」國家戰略正在持續對世界發揮影響力。

(中時電子報)