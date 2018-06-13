綠委修法打壓言論自由是選舉陰謀？賴祥蔚揭3字是關鍵

提案修改《社會秩序維護法》的綠委邱志偉。（本報系資料照片）

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中時電子報

為防止假新聞流竄，民進黨立委邱志偉等人日前提案修正「社會秩序維護法」，若未經查證就在網路散播假新聞影響公共安寧秩序者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，引發各界議論。對此，資深媒體人賴祥蔚說關鍵在於新條文多了「於網路」這三字。對於綠委想修法管制網路言論，是為了用假新聞來勝選？「這種事情只能說『情節如有雷同，純屬巧合』，絕不能『於網路』散播質疑」。

民進黨政府為了解決「假新聞」問題，民進黨立委邱志偉、蘇震清提案修《社會秩序維護法》第63條妨害安寧秩序之處罰，新增「未經查證在網路散播傳遞假新聞、假消息，足以影響公共之安寧秩序者」，將處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。目前提案尚待交付委員會審查。消息一出，立刻引來網友怒嗆民進黨才是「假新聞的始祖」。

對此，賴祥蔚在《NOWnews》名家論壇中指出，有網友「發現」陰謀，因為原條文是針對「散佈謠言」，綠委提案的條文則是針對「未經查證於網路散播、傳遞假新聞、假消息或散佈謠言」。新條文多了「於網路」這三字。賴提及，若有官員「開記者會」說現在是節電不是缺電，因此即便官員說的是假消息，因非「於網路」就不算違法。然，若民眾「於網路」質疑「明明就是缺電」，並散佈看法，結果恐是「關三天或是罰三萬」。

對於綠委想修法管制網路言論，會為了用假新聞來勝選？賴祥蔚說政治有這麼黑暗嗎？相信綠營不至於這麼壞。「這種事情只能說『情節如有雷同，純屬巧合』，絕不能『於網路』散播質疑，以免被『關三天或是罰三萬』」。

(中時電子報)

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