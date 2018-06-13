倒走扭腰爬樓梯… 50歲後8個危險動作不能做

2018年06月13日 09:51 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

都說運動鍛錬是好事，但人到中年身體不若以往，太逞強拚搏的結果，反會造成運動傷害。50歲後身體肌肉減少，相應平衡力會變差。醫學專家表示，中老年人最適合從事慢跑、快走、自行車、游泳、跳舞等運動，每周建議保持3~4次足夠的運動量，但不建議上下樓梯、登山等高負荷運動，至於倒走、仰臥起坐等8種具風險的動作則要能免則免 。

澎湃新聞報導，浦南醫院疼痛科主任施問民指出，人到中年關節問題日益明顯，關節的退行性病變也突出，有些中老年人已患有骨質疏鬆而不自知，且50歲後身體肌肉減少3%~5%，相應的平衡力也變差。對於比較費力的動作，50歲以上中老年人就必須保持高度警戒，避免可怕的意外發生。

一、快速轉頭

轉頭主要是頸部運動，頸部動脈為大腦供血80%以上，大腦發出的信號要經頸部下行，頸是重要的「生命線」。老年人頸椎極為脆弱，轉頭時要放慢速度，或用緩慢轉身代替。

二、仰臥起坐

老年人做仰臥起坐，可能存在三大風險：一是手臂力量不足，易拉傷；二是大多數老年人頸椎、腰椎都有問題，再加上骨質疏鬆，極易造成頸椎和腰椎不可逆的損傷；三是頭部的位置變化較大，且以低頭為主，心腦血管病患者可能因此造成血壓升高，發生意外。

三、爬樓梯

50歲後身體肌肉減少3%~5%，相應的平衡力也變差。上了年紀後，關節退化，上下樓梯或爬山時，膝關節承受的重量是平時的3~5倍，這會加速關節老化。建議，老年人儘量乘電梯，如果不得已需要爬樓梯，一定要抓穩扶手。

四、彎腰取重物

彎腰取重物是每個人都要避免的動作，中老年人尤其要注意。取重物時要「三步走」：第一步，先將身體向重物靠攏；第二步，屈膝、屈髖，用雙手把物品拿穩；第三步，伸膝伸髖，這樣就把物品拿起來了。

五、彎腰搆腳面

伸展筋骨固然是個很好的方法，但是年紀大了後做這個動作，對脊柱、骨骼、肌肉乃至血壓都會造成不良影響。貿然做此動作，血壓突然升高、肌肉拉傷、跌倒、骨折，都有可能發生。運動前的熱身可用活動腕關節、踝關節，或快走幾分鐘來代替。

六、軀幹扭轉

軀幹扭轉，也就是我們常說的扭腰，是個常用的熱身運動。老年人背部肌肉力量下降，站著做這個動作，很容易造成腰背損傷，也可能摔倒。如果做這個動作，可以躺著或坐著進行。如果想鍛煉柔韌性，可以選擇打太極拳、游泳等方式。

七、站著穿褲子

年紀大了之後韌帶和關節會逐漸老化或病變。站著穿褲子，不僅容易跌倒，繼而造成骨折，還有可能刺激心腦血管，導致血壓升高。因此，穿褲子或鞋子時，一定要坐在椅子或床上，實在不行，也應有所依靠和扶持。

八、倒著走路

老年人平衡性、視力、反應能力等有所下降，倒走易引發意外。正常的快走就是最好的運動方式，走路時可以在手中邊走邊揉健身球或核桃，這對刺激末梢迴圈有好處。如果倒著走，要在安全地段，最好有人陪同。

(中時電子報)